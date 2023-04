Tomáš Valášek navrhuje zvýšiť príspevok na predprimárne vzdelávanie dieťaťa

Galéria fotiek (1) Tomáš Valášek

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Príspevok na predprimárne vzdelávanie by sa mohol zvýšiť na maximálnu výšku 350 eur. Upraviť by sa mohli aj ďalšie podmienky jeho čerpania. Vyplýva to z novely zákona o príspevku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložil nezaradený poslanec Tomáš Valášek.