Brocková v Ženeve: Špecializované agentúry OSN zohrávajú stále dôležitejšiu úlohu pri riešení globálnych výziev

BRATISLAVA - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková absolvovala 19. apríla 2023 v Ženeve bilaterálne rokovania so zástupcami špecializovaných agentúr OSN – Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU), Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Svetovej meteorologickej organizácie (WMO).

"Špecializované agentúry OSN zohrávajú stále dôležitejšiu úlohu pri riešení globálnych výziev. Ich politický, ekonomický a normotvorný význam výrazne vzrástol aj preto, že sa venujú problémom, ktorým ľudstvo v posledných obdobiach čelí. Či už je to pandémia, technologické otázky spojené s umelou inteligenciou a komunikáciou na internete až po ochranu duševného vlastníctva," vyhlásila I. Brocková.

Galéria fotiek (2) Generálny tajomník OSN Antonio Guterres hovorí na 77. Valnom zhromaždení OSN

Zdroj: TASR/AP (AP Photo/Mary Altaffer)

O téme globálneho zdravia rokovala so Samirou Asmovou

O téme globálneho zdravia rokovala so Samirou Asmovou, zástupkyňou generálneho riaditeľa WHO pre dáta, analýzu a dosah. I. Brocková ocenila postoje organizácie k nerovnostiam, k otázkam chudoby a zraniteľným skupinám a tiež k aktivitám zameraným na pripravenosť krajín na núdzové situácie v oblasti zdravia. Stretnutie s generálnou tajomníčkou ITU Doreenou Bogdan-Martinovou využila na zablahoželanie k jej zvoleniu do funkcie generálnej tajomníčky organizácie, ktorá bola 157 rokov výlučne mužskou doménou. Zároveň vyjadrila presvedčenie, že je dôležité podporovať rodovú rovnosť a účasť žien na aktivitách v IT sektore. V kontexte ruskej agresie proti Ukrajine sa zaujímala o aktivity ITU na poskytnutie pomoci Ukrajine pri povojnovej obnove jej telekomunikačného sektora.

DNES V CENTRE EURÓPSKEHO MULTILATERALIZMU🇺🇳 V Ženeve, európskom centre multilateralizmu, som rokovala so zástupcami... Posted by Ingrid Brocková on Wednesday, April 19, 2023

Počas rokovania so zástupcom generálneho riaditeľa WIPO Marcom Alemánom sa I. Brocková zaujímala o prehĺbenie vzájomnej spolupráce v oblasti práv duševného vlastníctva a nastavovaní podmienok inovačného ekosystému. S generálnym tajomníkom WMO Petterim Taalasom rokovala o možnostiach modernizácie meteorologických sietí vo svete a zapojenia slovenských subjektov do tohto procesu.