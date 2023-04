Fico opätovne upozorňuje na manipulovanie výpovedí spolupracujúcich obvinených

BRATISLAVA - Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico opätovne upozornil na manipulovanie výpovedí spolupracujúcich obvinených policajtmi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Dokazovať to majú zverejnené nahrávky. Vyplýva to z jeho vyjadrení počas štvrtkovej tlačovej konferencie.

Fico naznačil, že policajti spolupracujúcich obvinených inštruujú, ako majú vypovedať. "Udavači pod obrovským tlakom potom vo výpovediach hovoria úplný opak v porovnaní s tým, čo hovorili v prirodzenej, spontánnej výpovedi," zdôraznil. Poukázal pritom na nahrávky, ktoré majú pochádzať z rozhovorov policajtov s bývalým šéfom finančnej správy Františkom Imreczem. Ten vypovedá o páchaní trestnej činnosti vo viacerých mediálne sledovaných kauzách.

Video: Robert Fico na tlačovej konferencie Smeru-SD predkladá nové dôkazy

Galéria fotiek (6) Robert Fico na tlačovej konferencii Smeru-SD predkladá nové dôkazy

Zdroj: Topky/ Ramon Leško Galéria fotiek (6) Robert Fico na tlačovej konferencii Smeru-SD predkladá nové dôkazy

Zdroj: Topky/ Ramon Leško Galéria fotiek (6) Robert Fico na tlačovej konferencii Smeru-SD predkladá nové dôkazy

Zdroj: Topky/ Ramon Leško

Policajný exprezident Tibor Gašpar upozornil na reťazenie výpovedí spolupracujúcich obvinených. "Zasahuje nielen do výpovedí kajúcnika Imreczeho, týka sa aj Slobodníka, Makóa a ďalších," podotkol. Bratislavskú krajskú prokuratúru a Generálnu prokuratúru SR vyzval, aby konali. "Vytvorte prostredie na to, aby to bolo zákonne vyšetrené," dodal.

Galéria fotiek (6) Tibor Gašpar

Zdroj: Topky/Ramon Leško

Podľa advokáta Mareka Paru je evidentné, že výpovede svedkov mali byť "pripravované" vo viacerých konaniach. "Cieľom bolo vopred vybrané osoby kriminalizovať a poškodiť politickú stranu Smer-SD ako politického oponenta," povedal. Exminister vnútra Robert Kaliňák hovoril o trestných činov krivenia výpovedí a marenia spravodlivosti páchaných príslušníkmi NAKA a Úradom špeciálnej prokuratúry.