Jednotka na kandidátke Smeru vo voľbách odhalená! Známe sú aj ďalšie mená: S týmito ľuďmi počítajú

"Dokument veľmi jasne hovorí predovšetkým o mobilizácii potrebných finančných zdrojov. (...) My sme jasne povedali, že pokiaľ ide o konsolidačné úsilie pri ozdravovaní verejných financií, musí byť rozumné," uviedol Fico. Ak bude Smer vo vláde, nebude robiť "drastické škrty" na ľuďoch.

Pokračuje, že strana nebude súhlasiť s nárastom zbrojných výdavkov nad dve percentá. Slovensko má byť podľa Fica sociálny štát založený na ekologicky a trhovo orientovanej ekonomike. Program hovorí o významných investíciách, podpore hospodárskeho rastu a využívaní projektov. Smer je podporovateľom zavedenia ústavného práva na hotovosť, ktoré je nástroj na ochranu súkromia.

Smer-SD nebude podporovať ciele v environmentálnej politike, ktoré by drasticky ohrozovali a obmedzovali konkurencieschopnosť európskej a slovenskej politiky. Takéto návrhy bude strana na úrovni Európskej únie vetovať. Fico zároveň poukazuje, že voľná ruka trhu nefunguje. Preto by mal byť štát aktívny, mal by zasahovať, intervenovať a regulovať. "Nebudeme sa brániť návratu významných strategických súčastí do rúk štátu, predovšetkým v oblasti energetiky," podotkol. Smer chce naďalej ochraňovať zamestnancov, a to najmä ich prácu počas víkendov, sviatkov a noci.

Dokument venuje pozornosť aj seniorom, Fico chce návrat k plnohodnotnému 13. dôchodku. Opätovne chce tiež vrátiť do Ústavy SR vek pri odchode do dôchodku. Smer plánuje zároveň predstaviť aj národný program pôrodnosti. Fico deklaroval, že ak bude súčasťou vlády, okamžite predloží národný program ochrany vôd na Slovensku. Vodu je podľa neho potrebné čo najviac chrániť a je potrebné ju čo najviac zadržiavať v krajine. "Tento program bude drahý, ale súčasne bude aj impulzom pre hospodársky rast," poznamenal.

V školstve nechce robiť experimenty. "Odmietame prepisovanie dejín a násilné pretláčanie liberálnej a progresivistickej ideológie do školských osnov," povedal predseda Smeru. Chce tiež obnoviť zahraničné šesťmesačné pobyty pre stredoškolákov a zakotviť právo na umiestnenie dieťaťa do predškolského zariadenia. Fico apeluje na dialóg medzi štátom, manažérmi, zdravotníckymi pracovníkmi a lekármi na každodennej báze, aby vedeli, čo sa v zdravotníctve deje. V dokumente navrhujú aj zvýšenie platieb za poistencov štátu. Smeru taktiež nevadí súkromno-verejné partnerstvo pri výstavbe zdravotníckych zariadení. Fico tvrdí, že strana nechce ani vstupovať do pripravených procesov výstavby nemocnice na Rázsochách.

Predsedníctvo Smeru sa tiež zhodlo na zlúčení pôvodných okresných organizácií v Bratislave do jednej veľkej. Jej predsedom bude Ján Mažgút. Strana zároveň plánuje na 30. apríla stavanie mája v bratislavskej Petržalke, celoslovenské oslavy na 1. mája v Poprade a oslavy ukončenia druhej svetovej vojny 8. mája v Bratislave na Slavíne.

Jednotkou na kandidátke Smeru-SD bude predseda strany

Jednotkou na kandidátke Smeru-SD bude predseda strany Robert Fico. Nasledovať budú podpredsedovia strany, generálny manažér a významní krajskí predstavitelia, zväčša krajskí predsedovia. Na tlačovej konferencii to uviedol Fico s tým, že do parlamentných volieb ide Smer samostatne.

Fico chce, aby kandidátka strany vznikla kolektívne. "Prvá desiatka je principiálne stavaná z ľudí, ktorí sú najvýznamnejší funkcionári strany Smer-SD," povedal. Strana podľa neho nebude dávať na kandidátku žiadne známe osobnosti, pretože by po pár mesiacoch mohli odísť z klubu.

Ďalší ľudia budú na kandidátnej listine podľa kritérií zamerania klubu. "Všetko sú to naši stopercentní ľudia, ktorí budú garantovať, že klub bude stabilný aj v nasledujúcom období," podotkol. Pokiaľ bývalý policajný prezident Tibor Gašpar prejaví záujem, bude na zvoliteľnom mieste na kandidátke strany, zopakoval Fico.