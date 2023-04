Príde rektorka policajnej akadémie o svoje miesto? Mikulec chce navrhnúť odvolanie Kurilovskej

Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec chce prezidentke Zuzane Čaputovej doručiť návrh na odvolanie rektorky Akadémie Policajného zboru Lucie Kurilovskej. Mikulec to povedal v relácie Braňa Závodského. Mikulec si od akademického senátu vyžiada stanovisko, pretože bez neho nemôže podať prezidentke návrh na odvolanie Kurilovskej. V relácii povedal, že to "nebude zbytočne dlho naťahovať".

Za jeho rozhodnutie môže aj nedávny nešťastný incident, ktorý sa na policajnej akadémii stal. Na krúžku v streleckom polygóne, ktorý bol zakázaný, pedagóg Vladimir Šeparnev postrelil študentku Michaelu. Tú zasiahol tak nešťastne, že bola niekoľko dní v umelom spánku, podstúpila niekoľko operácii a ochrnuli jej dolné končatiny. Michaela, ktorá bola aktívnou športovkyňou a jej snom bolo stať sa policajtkou, tak bude mať doživotné následky. Šeparnev aktuálne čelí obvineniu a pri súčasnej kvalifikácii trestného stíhania mu hrozí 5 rokov za mrežami.

Zlyhanie jednotlivca

Mikulec vyzýval na odchod rektorky už na parlamentnom výbore, ktorý sa postrelením študentky zaoberal. Spolu s ňou by mal podľa dočasne povereného ministra odstúpiť aj šéf Katedry telesnej výchovy a športu Rastislav Kurilovský. Šéfka akadémie vtedy povedala, že zatiaľ odstúpiť neplánuje, podľa nej by to bol prejav zbabelosti. Doterajšie vyšetrovanie podľa nej zatiaľ ukazuje, že ide o zlyhanie jednotlivca.

Galéria fotiek (2) Postrelená kadetka Miška je už doma z nemocnice

Zdroj: Reprofoto/TV Markíza

"Boli porušené viaceré postupy. Dotyčný nemal byť na polygóne, nie je to priestor na to, aby tam bol vykonávaný strelecký výcvik, nemala tam čo robiť ostrá munícia," načrtol vtedy Mikulec k postreleniu študentky. Podľa najnovšej výpovede advokáta postrelenej kadetky, študentky sa na krúžku neučili len narábať so zbraňou, ale sa aj cvičili v dueli tak, že zbraňami na seba mierili. Šeparnev mal vtedy napáskovaný aj ostrý náboj.