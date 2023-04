Bude z Romany Tabák drahá nevesta? TOTO hovorí na ponuku národniara Danka s Tarabom!

BRATISLAVA - Viacerí ostali včera v nemom úžase, keď predseda SNS Andrej Danko oznámil veľký brífing s Tomášom Tarabom zo Života-NS. Na ňom uviedli, že mienia do predvolebného boja pristúpiť na jednej kandidátke, a to tej národniarskej. To však nebolo všetko a prekvapenie sa konalo aj keď prišla na pretras známa poslankyňa Romana Tabák. Jej kroky v parlamente ocenil nie len jej kolega Taraba, ale aj sám Danko, ktorý jej nepriamo dal ponuku na možné rokovanie o spolupráci. Čo na to Tabák?

Komplimentami nešetril ani Danko a ani Taraba

Danko najskôr zareagoval na tému budúcnosti Romany Tabák veľmi stroho, a to slovami: "so ženami opatrne". No následne obaja s Tarabom nezaradenej poslankyni vyslovili toľko komplimentov, že sa musela sama červenať. Danko totiž ocenil jej kroky, keď sa rozhodovalo aj o osude opozičného lídra Roberta Fica. Podľa neho by jej mal sám Fico dokonca kupovať pravidelne kvety. "Práve ona rozhodla o tom, že poslanci by nemali byť prenasledovaní, lebo tieto tri roky sme svedkami prenasledovania a teroru," pochválil Tabák Danko.

Danko si je dobre vedomý, že Tabák má za sebou neľahké mediálne skúsenosti, a aj na to odpovedal sebe vlastným spôsobom. "Určite je Romana Tabák väčšia osobnosť ako Cigániková v SaSke. Možno má niekedy mediálne slabosti, ale to som zažil aj ja," komentoval Danko s tým, že na rokovanie o prípadnom umiestnení na kandidátku má Tabák dvere v SNS rozhodne otvorené.

Nie iba Tabák, ale aj Šimkovičová

Chválou nešetril ani jeho najnovší spojenec Taraba, ktorý okrem Tabák dokonca priazeň vyjadril aj exmoderátorke Martine Šimkovičovej a ocenil by aj jej prítomnosť na spoločnej kandidátke. Sám Taraba by chcel byť v prvej päťke.

Spájanie národných síl je mi sympatické a podporujem ho, nadšene vyhlásila Tabák

Tabák niekoľko hodín po tlačovke tohto dua zareagovala tradične na sociálnej sieti. "Spájanie národných síl na kandidátke historicky najstaršej národnej strany (SNS, pozn. red.) mi je sympatické a podporujem ho!" povedala nadšená Tabák, ktorá však nateraz nepotvrdila žiadne rokovania ani s jedným zo spomínaných pánov.

Nikto so mnou ešte nerokoval

"Žiadne rokovania som doposiaľ na danú tému s p. Dankom ani p. Tarabom neviedla, ale som rada, že obaja vyzdvihli, že ako odvážna poslankyňa som sa vedela postaviť proti nezákonnému stíhaniu opozície & že som hájila vždy záujmy Slovenska," oceňuje chválu Tabák. Ak sa vraj rokovania medzi ňou a SNS uskutočnia, bude verejnosť informovať po prílete domov na sociálnej sieti. "Nikdy som sa do žiadnej politickej strany netlačila, vždy ma len zaujíma na čom môžeme pracovať a čo zmeniť v prospech Sloveniek & Slovákov," napísala v závere.

