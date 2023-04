Taraba a Tabák prichytení na stretku v Taliansku: Tajné rokovanie v starobylých Pompejach! FOTO ako dôkaz

Galéria fotiek (2) Tabák a Taraba sa stretli v Pompejách, čo tam robili?

Zdroj: TASR/Jakub Kotian, archív R.T., Pixabay

BRATISLAVA/POMPEJE – Slovensko je im na rokovania malé. SNS Andreja Danka a Život - Národná strana Tomáša Tarabu pred pár dňami oznámili, že do volieb idú spolu. Taraba sa vtedy nechal počuť, že na spoločnej kandidátke by rád videl aj nezaradenú poslankyňu Romanu Tabák a vyzerá to tak, že je preto ochotný zájsť skutočne ďaleko. A to doslovne – dvojica sa totiž spolu ukázala v talianskych Pompejach. Dôvodom stretnutia v starobylom meste mali byť vraj rokovania.