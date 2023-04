Postrelená Miška (20) je už doma z nemocnice: Život sa jej zmenil v sekunde! Slová plné odhodlania

Mladej nádejnej športovkyni s túžbou stať sa policajtkou Michaele sa život zmenil v sekunde. Pri streleckom výcviku ju postrelil pedagóg Vladimir Šeparnev. Ten mal výcvik zakázané viesť. Miška podstúpila niekoľko operácii a dva dni bola v umelom spánku. Šeparnev jej spôsobil vážne zranenia chrbtice, čoho následkom je ochrnutie nôh. Postrelená kadedtka prvýkrát prehovorila pre televíziu Markíza.

Miška hovorí, že to bol jej sen stať sa policajtkou. "Páčilo sa mi poslanie policajta pomáhať a chrániť," povedala. Tvrdí, že si z incidentu pamätá všetko, vedomie stratila až pred nemocnicou. "Spomínam si, že tam ma prebrali asi po dvoch dňoch a pamätám si, že som proste ležala na posteli a nevedela som pohnúť nohami. Že som bola iba v bolestiach a nemohla som sa hýbať," spomína. Tvrdí, že ju bolelo doslova všetko. "Chrbát, nohy som si necítila, vlastne jediné, čo som vedela, bolo rukami hýbať a aj tie som mala také opuchnuté, slabučké," opisuje.

archívne video

Šeparnev jej poslal list

Pedagóg Vladimir Šeparnev je v súčasnosti obvinený. Michaela hovorí, že to, čo spravil je neodpustiteľné. "Celé zle, kvôli lajdáckosti niekoho. Proste na policajnej akadémii, že čo sa vám môže stať. Kde môže byť vlastne bezpečnejšie?" pýta sa Miška. Od incidentu sa nestretli, no kadetka ho ani vidieť nechce. Poslal jej však list, ktorý ukázala televízii. Šeparnev v liste napísal, že sa ospravedlňuje a je pripravený pomôcť s čím sa bude dať.

Rodičia Michaely tvrdia, že to neprajú ani najhoršiemu nepriateľovi. "Už len keď počujete ARO, tak všeličo sa vám preháňa hlavou," povedala jej mama. Otec hovorí, že musel ostať pri rozume. "Nemohol som sa zrútiť. Prakticky chrbtice jej zachránila život. Ak by chrbtica nezastavila tú guľku, tak jej to ide priamo do srdca," hovorí jej otec. Miška sa však nevzdáva a je pripravená bojovať. Verí, že dostala druhú šancu na život. "Budem bojovať, aby som sa postavila na nohy," dodáva.

Zbierka pre Michaelu

Rodičia jej zriadili aj zbierku, na ktorú môžu ľudia prispievať. Doteraz sa vyzbieralo takmer 30-tisíc eur. Aktuálne ju boli zmerať na invalidný vozík, vyriešiť ešte musia plošinu do bytu a bytového domu.