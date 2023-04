V Michalovciach sa zrazili dve autá, štyria ľudia sa zranili: Vodička bez vodičského oprávnenia

"Počas otáčania sa na jednej z ulíc sa dostatočne nepresvedčila, či tak môže urobiť a pri otáčaní vytvorila náhlu prekážku osobnému motorovému vozidlu zn. Škoda Fabia Combi," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Galéria fotiek (2) V Michalovciach sa zrazili dve autá, štyria ľudia sa zranili

Zdroj: Facebook/ Polícia - Košický kraj Vodič škodovky reagoval na situáciu brzdením a stiahnutím volantu doľava, v dôsledku čoho v protismere narazil do ľavej bočnej časti druhého auta, ktoré narazilo do odstaveného vozidla zn. Škoda Fabia. "Podľa predbežnej lekárskej správy sa vodič Škody Fabie Combi a jeho spolujazdkyňa zranili ľahko, vodička VW Bora a jej spolujazdkyňa utrpeli zranenia s dobou liečenia do siedmich dní," uviedla hovorkyňa. V súvislosti s nehodou polícia začala stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.