Mimoriadnu valorizáciu dôchodkov navrhnem hneď, keď to bude možné, informuje poslanec Cmorej

BRATISLAVA - Pozmeňujúci návrh, ktorým by sa valorizovali dôchodky ešte v tomto roku, chce poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Cmorej (SaS) predložiť hneď, ako to bude možné. Zmenu chcel priložiť k novele zákona, ktorou by sa mal rozšíriť rodičovský dôchodok, no tento bod programu parlament v utorok neprerokoval. Nie je isté, či sa dostane na program rokovania ešte počas aktuálnej schôdze NR.