Budúci dôchodcovia by mali dostávať komplexné informácie: Poslanci posunuli novelu do druhého čítania

BRATISLAVA - Budúci dôchodcovia by mali dostávať komplexné informácie, ktoré majú zabezpečiť lepšiu informovanosť a zrozumiteľnosť poskytovaných informácií o budúcich dôchodkových nárokoch z povinného dôchodkového systému. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.