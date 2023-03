Bitka v hlavnom meste: Cudzinca v Bratislave udrel mladík! Neskutočné, čo spravil potom

BRATISLAVA - Ďalší nepríjemný incident v hlavnom meste. Keďmuž z Nového Zélandu kráčal na električku spolu so svojou priateľkou, napadol ho odzadu muž. Neskôr aj hajloval.

Novozélanďan sa na sociálnych sieťach podelil s nepríjemným zážitkom z Bratislavy. Keď išiel na električku na Kamennom námestí spolu so svojou priateľkou, napadol ho muž. Udrel ho zozadu do hlavy. Na incident upozornil portál tvnoviny.sk.

Mladík si nevie vysvetliť, čo agresiu u druhého muža spôsobilo. Myslí si, že za tým mohol byť fakt, že sa so svojou priateľkou rozprával po anglicky. Agresívny, po slovensky hovoriaci muž kráčal za nimi a začal ich obťažovať. Potom ho udrel do hlavy. Novozélanďan opisuje, že buď to bol slabší úder päsťou alebo silnejšia facka s niečim, ako prsteň.

archívne video

Pokračovali v ceste, zatiaľ čo jeho priateľka volala políciu. Mladíka napadlo, že si útočníka natočí, aby ho vedeli stotožniť. Počas natáčania však začal hajlovať. "Pravdepodobne bol na drogách. Určite je pre ostatných nebezpečný," tvrdí napadnutý muž.