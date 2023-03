Rúti sa na nás silná víchrica! Meteorológovia vydali výstrahy: Bude snežiť, teploty opäť klesnú pod nulu

Začiatok týždňa bude mimoriadne veterno. V pondelok má fúkať na celom území Slovenska, no obzvlášť nepríjemne na horách. Pre okresy Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno vydal Slovenský hydrometeorologický ústav výstrahy tretieho stupňa. Na severe krajiny sa môžu tvoriť aj snehové jazyky a záveje či snežiť.

Archívne video: Na Slovensku úraduje silný vietor

Výstrahy druhého stupňa pred vetrom platia pre všetky okresy v Bratislavskom kraji a pre niektoré okresy v Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Prešovskom kraji. V týchto okresoch sa podľa meteorológov očakáva ojedinele výskyt silného vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 60 kilometrov za hodinu alebo krátkodobo v nárazoch rýchlosť 85 až 95 kilometrov za hodinu. Vo všetkých okresoch Banskobystrického a Trenčianskeho kraja a v časti okresov v Košickom, Nitrianskom, Trnavskom, Prešovskom a Žilinskom kraji platí výstraha prvého stupňa pred vetrom.

Galéria fotiek (7) Zdroj: SHMÚ

Veterno bude v pondelok aj na horách. Od 15.00 h v okresoch Brezno, Poprad a Liptovský Mikuláš platí výstraha tretieho stupňa. V polohách nad 1500 metrov sa ojedinele očakáva výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 160 až 180 kilometrov za hodinu a/alebo priemernú rýchlosť 110 až 120 kilometrov za hodinu, čo je mohutná víchrica až orkán. Od 11.00 h vydali meteorológovia v niektorých okresoch Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja výstrahy druhého stupňa. Zároveň pre niektoré okresy Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Prešovského a Žilinského kraja platia výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách.

Galéria fotiek (7) Zdroj: SHMÚ

SHMÚ vydal na pondelok tiež výstrahy pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Týka sa to okresov Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa. Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.

V niektorých okresoch Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja môže od 9.00 h začať snežiť, lokálne tam spadne desať až 20 centimetrov nového snehu. Meteorológovia vydali v tejto súvislosti výstrahy prvého stupňa pred snežením. V pondelok od 3.00 h platí pre viaceré okresy na východnom a juhovýchodnom Slovensku výstraha prvého stupňa pred dažďom. V týchto lokalitách sa ojedinele očakáva výskyt dažďa v úhrnom zrážok 25 až 30 milimetrov.

Galéria fotiek (7) Zdroj: SHMÚ

Dobré počasie nečakajte ani v utorok. Stále budú platiť výstrahy. Meteorológovia avizujú, že medzi tlakovou výšou nad západnou a strednou Európou a tlakovou nížou nad východnou Európou k nám bude od severozápadu prúdiť studený, pôvodom morský arktický vzduch. Cez deň sa majú na väčšine územia objaviť snehové prehánky a sneženie. Má byť veterno, chladno, ojedinele sa môže byskytnúť aj poľadovica. Najvyššia denná teplota vystúpi na 3 až 8, v severnej polovici bude od -3 až do 2 stupňov.

Galéria fotiek (7) Zdroj: SHMÚ

V stredu má byť polojasno až oblačno, v noci miestami jasno. Ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé zrážky a to najmä na severe. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať v rozpätí od -1 až do -7, v údoliach lokálne od -7 do -13 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 7 až 12, na severe a Horehroní väčšinou na 2 až 7 stupňov.

Galéria fotiek (7) Zdroj: SHMÚ

Nevyčasí sa ani v druhej polovici týždňa. Vo štvrtok má byť polojasno až oblačno, od západu postupne až zamračené. V noci môžete očakávať dážď, lokálne aj dážď so snehom alebo sneženie. Najnižšia nočná teplota bude od -2 až po -8, na západe a v Banskobystrickom kraji od

4 do -2 stupňov. Cez deň vystúpia teploty na 8 až 13, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši

a Horehroní okolo 6 stupňov.

Galéria fotiek (7) Zdroj: SHMÚ

V závere týždňa má byť oblačno až zamračené, len prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami, neskôr na viacerých miestach dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách aj sneženie. Očakáva sa však, že najnižšia nočná teplota bude už na nulou a to od 8 do 2 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na príjemných 9 až 15, na juhozápade spočiatku do 17 stupňov.