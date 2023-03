Vysokým teplotám a slnečným lúčom nateraz odzvonilo: Dramatická zmena počasia! Dokedy potrvá?

Od pondelka bolo na väčšine Slovenska mimoriadne príjemné jarné počasie, pri ktorom ortuť teplomerov vystúpila na, na túto dobu, vysoké teploty. Už v pondelok 20. marca namerali meteorológovia prvýkrát v tomto roku teploty nad 20 stupňov Celzia."Na stanici Blahová teplota vystúpila na 21,1 stupňa Celzia. Na ostatných staniciach k 20 stupňom chýbali desatiny," priblížil SHMÚ. Rovnaký charakter počasia bol aj v nasledujúcich dňoch, na juhozápade denné teploty pravidelne vystúpili nad 20 stupňov Celzia.

Včera sme na našich automatických staniciach prvý raz v tomto roku namerali 20 °C. Na stanici Blahová teplota vystúpila... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Tuesday, March 21, 2023

Podľa meteorológa Pavla Matejoviča teplé počasie v tomto týždni bolo spôsobené prílevom teplého vzduchu od juhozápadu, ktorý k nám prúdil na prednej strane brázdy nízkeho tlaku vzduchu nad Atlantikom. Avšak, nezdrží sa dlho. "Na prelome tohto a budúceho týždňa by sa mal charakter počasie zmeniť. Zo západnej Európy sa bude smerom na východ presúvať brázda nízkeho tlaku vzduchu, pričom po jej zadnej strane k nám prenikne od severozápadu chladný morský vzduch. Jej prechod by mal byť sprevádzaný aj atmosférickými zrážkami, ktoré budú postupne aj v stredných horských polohách a na severe Slovenska vo forme snehu," upozornil Matejovič pre Topky.sk. Ako dodal, ochladenie by však malo byť len prechodné.

Postupne by sa počas budúceho týždňa mal od juhozápadu rozšíriť výbežok tlakovej výše, čo by so sebou malo priniesť jednak zmenšenie oblačnosti, ale aj prílev ďalšej vlny teplého vzduchu. A aj keď pre ľudí ide o dobré správy, odborník naďalej dvíha varovný prst. Podľa jeho slov je totiž veľmi pravdepodobné, že epizódy s chladnejším počasím sa budú vyskytovať aj v apríli a máji. Majú sa preto poľnohospodári opäť obávať o svoju úrodu? "Nie je vylúčený ani výskyt mrazov. Tie sa vyskytujú po preniknutí chladnejšieho vzduchu v ranných hodinách po tom, ako sa zmenší oblačnosť a utíši vietor. Či mráz poškodí rozkvitnuté stromy závisí od vývoja vegetácie. V jarnom období bývajú nebezpečné aj prízemné mrazy, ktoré môžu spôsobiť škody hlavne na mladej zelenine," uzavrel Matejovič.