Klesajúce preferencie musí zachraňovať aj kuchárskou čapicou: Sulík prezradil plány SaS pred voľbami, začnú v apríli

BRATISLAVA - Liberáli z SaS už od odchodu z vlády v prieskumoch verejnej mienky dlhšie zápasia s fenoménom klesajúcich či stagnujúcich preferencií, čo im práve nemusí hrať do karát. Hlavne nie v čase, keď už o polroka prídu predčasné parlamentné voľby. Ich predseda a bývalý minister hospodárstva Richard Sulík sa však novinárom zveril s plánmi na kampaň. Už to vraj nebude dlho trvať a začnú naplno. Otázne je, ako na toto celé na konci dňa zareaguje volič.

VIDEO Richard Sulík prezradil plány SaS pred voľbami 2023:

Čas opäť vytiahnuť varechu a kuchársku čiapku

Sulík dostával otázky o letnej kampani na chodbe parlamentu, kde sa vyjadroval aj k iným aktuálnym témam. Tej kampaňovej sa tiež nevyhol a priznal, že bude zrejme musieť opäť vybrať zo skrine kuchársku čiapku. Letné obdobie je totiž pre politikov priam ideálnym časom usporiadať tradičný predvolebný guľáš, pričom letnú kampaň pred parlamentnými voľbami Slovensko nezažilo už presne 20 rokov.

Sulík sa svojím kuchárskym umením netajil ani pred rokmi počas minulých kampaní, na pečení v pizza piecke pre Igora Matoviča si dokonca zgustla celá spoločnosť a na túto tému vzniklo množstvo bonmotov a vtipov.

Ostáva len dodať, že Matovič na spomínané pozvanie na pizzu uprostred prvej vládnej krízy nijak nereagoval.

Galéria fotiek (5) Richard Sulík kuchtí

Zdroj: Facebook/Richard Sulík

S billboardami vyrukujú začiatkom apríla, kampaňujú zatiaľ len na sociálnej sieti

Sulíkovci sa pritom už netaja miernou kampaňou na sociálnych sieťach, ktorá sa týka tzv. petície za nemanipulovanie s dôchodkami v II. pilieri, ktoré vraj chcú deformovať OĽaNO či Sme rodina.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Facebook/Richard Sulík

Apríl symbolizuje vraj "dobrú náladičku", je známy dátum začiatku kampane

Nedá sa však v žiadnom prípade rátať s tým, že toto bude jediná a hlavná téma SaS do volieb, a tak očakávané billboardy budú asi len tematickým prekvapením. "Budeme mať billboardovú kampaň od 1. apríla. Dovtedy vydržíte ... ten dátum naznačuje dobrú náladičku," odpovedal novinárom na otázky o kampani Sulík.

"Teším sa, prídu aj nejaké náhľady. Sledujte billboardy, majte otvorené oči, keď chodíte po ulici. To je dobré aj preto, aby vás autobus nezrazil a počas toho si všimnete aj našu kampaň," s humorom odpovedal Sulík.

Tradičné slovenské jedlá budú ďalšou Sulíkovou zastávkou

"Budeme mať rôzne aktivity. Bude to aj pomerne konkrétne, ale momentálne v týchto týždňoch na nej intenzívne pracujeme. Konkrétne 22. apríla, a to je vlastne taký štart našej kampane a mojej osobnej. Ja sa na to celkovo teším," povedal Sulík, pričom odsúhlasil aj to, že bude opäť "predvádzať" svoje kulinárske schopnosti.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Ramon Leško

"Jasne, že vyjde nová kulinárska kniha. Starého psa novým kúskom nenaučíte. Bude už tretia kuchárska knižka, tentokrát to budú rýdzo slovenské, tradičné recepty. Vôbec nie ľahké ..." avizuje líder SaS. "Tieto jedlá sú o tom, že málo lacných ingrediencií a aby to dobre zasýtilo, čiže zemiaky, múka, slanina," uzavrel.

SaS mierne zdvihla otáčky

Liberáli už pritom dávno nie sú vo výšinách dvojciferných preferencií, ako tomu bolo napríklad vo voľbách 2016 či v prieskumoch pred rokom 2020. Ich preferencie navyše padli takmer na samotnú hranicu zvoliteľnosti koncom roka, keď padla vláda Eduarda Hegera, čoho bola v pléne iniciátorom samotná SaS. Ich aktuálne preferencie v marci napríklad podľa agentúry AKO oproti februáru mierne vzrástli na 8,1%.

Ostatné agentúry zas SaS signalizujú šesťpercentné preferencie, no je otázne, či si ich stran do volieb udrží. Treba povedať, že priameho konkurenta v prípade voličov bude mať určite aj v strane Progresívne Slovensko, ktorá dlhodobo v posledných týždňoch obsadzuje tretie miesto prieskumov hneď po Hlase a Smere.