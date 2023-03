Klusovi a vláde hrozí kolosálny trapas na pôde v Bruseli: Prezidentka s opozíciou bijú na poplach, zastavte tú hanbu!

Galéria fotiek (4) Už aj prezidentke je jasné, že Klus zrejme europarlament nepresvedčí.

BRATISLAVA/BRUSEL - Bývalý člen SaS a teraz nezaradený poslanec Martin Klus bol vládou vybratý ako jeden z kandidátov na post člena Európskeho dvoru audítorov (EDA). V európskom výbore však došlo k pre Klusa nemilému prekvapeniu, keď mu po jeho prezentácii svojich kvalifikácií nevyjadril podporu ani jediný europoslanec a neodporúčajú jeho vymenovanie do tejto funkcie. Hlasovanie pléna europarlamentu má ešte nejaký čas, no už teraz sa po tomto trapase ozvala opozícia, no najnovšie aj prezidentka Zuzana Čaputová.