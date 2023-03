Roman Mikulec podporuje zníženie veku na vstup do Policajného zboru

Galéria fotiek (1) Roman Mikulec

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) podporuje navrhované zníženie vekovej hranice na vstup do Policajného zboru (PZ) na 18 rokov. Zabezpečí to podľa neho lepší prísun ľudí na policajné útvary. Vyplýva to z jeho stredajšej reakcie na poslanecký návrh novely zákona o štátnej službe príslušníkov PZ, ktorý poslanci Národnej rady SR tento týždeň posunuli do druhého čítania.