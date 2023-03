Postrelená Miška (20) z policajnej akadémie: V prípade je množstvo otázok! Prečo doteraz nikoho neobvinili?

BRATISLAVA - V prípade postrelenej študentky na policajnej akadémii je stále veľa nejasností. Polícia prípad vyšetruje ako prečin ublíženia na zdraví. No ani týždeň od udalosti v prípade nepadlo obvinenie. Zisťovali sme, či je možné si pomýliť ostrý náboj s cvičným, ktorý sa pri tomto výcviku používa.

Minulý týždeň v stredu sa na Akadémii Policajného zboru v Bratislave stala mimoriadne nešťastná udalosť. Inštruktor Vladimir Š. tam pri výcviku postrelil 21-ročnú študentku Michaelu. Podľa doterajších informácií jej spôsobil zranenia, ktoré budú mať doživotné následky. Michaelu mal postreliť zboku tak nešťastne, že jej prestelil pľúca, roztrieštil stavec a prerušil miechu. To spôsobilo problémy s dýchaním a ochrnutie dolných končatín.

Napriek tomu v prípade doposiaľ nepadlo obvinenie. "V uvedenom prípade prebieha vyšetrovanie s cieľom náležitého objasnenia presných príčin a okolností danej udalosti. Bližšie informácie v tomto štádiu konania nie je možné poskytnúť," povedala v pondelok pre Topky Jana Šimunková, bratislavská krajská policajná hovorkyňa. 51-ročného inštruktora Vladimíra na druhý deň po výsluchu polícia prepustila z cely policajného zaistenia. Do práce nenastúpil a čerpal si dovolenku. Na akadémiu si príde už len po výpoveď. Podľa našich informácií pracoval Vladimír Š. na akadémii na dohodu.

Pomýlil si náboje?

Polícia pracuje s viacerými verziami, ako sa mohla udalosť stať. Jednou z nich je, že mal inštruktor medzi cvičnými nábojmi napáskovaný aj jeden ostrý. Podľa nášho zdroja, ktorý si želal ostať v anonymite, je nemožné, aby si skúsený inštruktor pomýlil alebo nevšimol ostrý náboj medzi slepými.

Podľa neho sa na cvičnú streľbu používajú dva typy cvičných nábojov. Prvý je červenej farby s bielym nápisom.

Druhý je strieborný a práve tento typ majú používať študenti akadémie na cvičných streľbách.

Pre porovnanie - ostrý náboj, ktorý sa používa v zbrani, s ktorou študenti cvičili, je medenej farby. Druhou verziou, s ktorou polícia pracuje je, že inštruktor mal mať pri sebe dva zásobníky - jeden s cičnými nábojmi, druhý s ostrými a tieto si mohol v nepozornosti pomýliť.

Okrem toho, pri držaní zbrane sa musia dodržiavať prísne bezpečnostné pravidlá. Prst musí byť mimo spúšte, nikdy sa nemieri na telo a zbrane sú špeciálne zabezpečené. Podľa nášho zdroja preto je viac ako nepravdepodobné, že mohlo prísť k zlyhaniu zbrane. "Náboj z komory sa dá bez natiahnutia vypustiť len zo zbrane s kohútikom (napríklad revolver). Glock-17, ktorým bola študentka postrelená, kohútik nemá," tvrdí.

Polícia hľadala zásobníky

Hneď po incidente sa mladá študentka sťažovala na problémy s dýchaním a na to, že si necíti nohy. Podľa rektorky akadémie Lucie Kurilovskej k nej bola okamžite privolaná záchranná služba, rovnako bola na mieste aj polícia. Tá do neskorých večerných hodín a aj na druhý deň doobeda prehľadávala okolie polygóna, kde sa streľba stala. V týchto priestoroch sa necvičí s ostrými nábojmi, iba s cvičnými. Ide totiž o bývalé garáže ťažkej techniky.

Polygón poriadkovej polície

Inštruktor mal totiž po streľbe spanikáriť, pozbierať zásobníky a vyhodiť ich von. Keďže v ten večer nebol schopný vypovedať, noc strávil v cele policajného zaistenia. Vypočuli ho na druhý deň a potom prepustili. Alkohol v krvi nemal.

Michaela sa prebrala

Postrelenú 20-ročnú študentku Michaelu previezli do nemocnice, kde ju uviedli do umelého spánku. V ňom bola niekoľko dní. Ako sme vás v pondelok informovali, Michaelu z umelého spánku prebrali a jej stav je stabilizovaný. Naďalej je však pod dohľadom lekárov. "Pacientka je stabilizovaná, naďalej zostáva hospitalizovaná a pod stálym dohľadom našich zdravotníkov," povedala pre Topky hovorkyňa Eva Kliská.

Michaela popri štúdiu hrala futbal za AS Trenčín. V doterajšej kariére strelila 56 gólov. V jej uzdravenie dúfa aj klub. "Mesto Trenčín sa vo štvrtok prebudilo do krásneho dňa. Náš klub však hneď ráno zasiahla správa o nešťastí hráčky nášho prvoligového ženského tímu Michaely. Klub od rána vyvíjal v rámci svojich možností snahy, ktoré mali všetkých blízkych odbremeniť od komunikačného tlaku prvých momentov. Dnes máme vo svojich rukách len bezmocnosť a vieru. Istotou je však, že Miška bude rovnako ako na ihrisku veľkou bojovníčkou. Celá rodina AS Trenčín stojí pri tebe nielen v týchto chvíľach," napísali na sociálnej sieti.