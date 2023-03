Meteorológovia varujú: V noci môže byť na horách víchrica, výstrahy pred vetrom platia i v utorok

BRATISLAVA - V noci môže byť na horách mohutná víchrica, meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa pred vetrom na horách. Platí od polnoci do utorka (14. 3.) 9.00 h pre horské oblasti v okresoch Žilina, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, a Poprad. Vietor tam môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. Pre tieto okresy platí aktuálne do polnoci výstraha prvého stupňa pred vetrom. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

"Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne," skonštatoval SHMÚ.

Výstraha druhého stupňa pred vetrom aj mimo hôr platí pre okresy Tvrdošín, Kežmarok a Poprad od polnoci do utorka do 10.00 h. Meteorológovia tam očakávajú vietor s rýchlosťou v nárazoch 85 až 95 kilometrov za hodinu. V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Kežmarok a Poprad platí aj v pondelok výstraha pred vetrom. Trvá do polnoci, v okrese Námestovo do utorka do 10.00 h.

V utorok treba rátať so silnejším vetrom aj na západe Slovenska

Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách bude pokračovať vo väčšine okresov Slovenska aj v utorok. Vo väčšine okresov Prešovského a Žilinského kraja a v okresoch Brezno, Banská Bystrica a Banská Štiavnica bude trvať do utorka do 20.00 h. V utorok treba rátať so silnejším vetrom aj na západe Slovenska. Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí od polnoci do utorka do 6.00 h pre okresy v Bratislavskom, Trenčianskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Výstraha platí dopoludnia aj pre okresy Stará Ľubovňa a Námestovo.