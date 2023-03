Smer prevalcoval volebné prieskumy: Pellegrini ostáva v úzadí! Vrásky na čele začína mať aj Matovič

Galéria fotiek (1) Róbert Fico, Peter Pellegrini, Michal Šimečka

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar, Vlado Anjel, Ramon Leško

BRATISLAVA - Voľby by začiatkom marca vyhral Smer-SD so ziskom 16,2 percenta hlasov. Nasledovali by Hlas-SD (16 percent) a Progresívne Slovensko (11,1 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.