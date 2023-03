KAUZA DOBYTKÁR Kľúčovému svedkovi zastavili trestné stíhanie! Zabudli o tom informovať

V korupčnej kauze Dobytkár, ktorá sa týka rozsiahlej trestnej činnosti v Pôdohospodárskej platobnej agentúre, vypovedal ešte v decembri pred senátom Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, kľúčový svedok Marek Kodada. Bývalého šéfa PPA Juraja Kožucha, finančníka Martina Kvietika a Ľubomíra Kropila usvedčoval, ako im v rokoch 2016 až 2020 zabezpečoval "provízie" zo schválených agrodotácií.

Svedok ako bývalý funkcionár ministerstva pôdohospodárstva, ktorý spolupracuje s políciou, uviedol, že finančníka mu predstavili ako človeka, "ktorý to má na starosti, naznačoval, že treba zabezpečiť peniaze do systému". Keďže ministerstvo pôdohospodárstva bolo v tom čase pod gesciou SNS, Martina Kvietika vnímal ako straníckeho gestora. Finančník mal údajne tlačiť na Juraja Kožucha v súvislosti s úspešnosťou projektov a ten vedel, že mu bude musieť nejakým spôsobom vyhovieť.

archívne video

Kodada vtedy na otázku jedného z obhajcov obžalovaných, v akom štádiu je jeho trestné stíhanie, priznal, že mu ho prokurátor na tri roky podmienečne zastavil. Udialo sa tam na súde v októbri pol roka potom, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, pritom na stránke GP o tomto neinformovali, pričom sa takéto zdôvodnenia zverejňujú.

Pre agentúru SITA to až o pár mesiacov na to potvrdila aj hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. "Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 15. apríla 2022, a to na základe dôsledného zváženia všetkých relevantných skutočností, ktoré sú podmienkou pre možnosť uplatnenia takéhoto procesného postupu,“ informovala hovorkyňa. Ako ďalej agentúra uvádza, že podmienkou beztrestnosti zo strany štátu bolo to, že Kodada bude usvedčovať páchateľov.

Počas akcie Dobytkár Národná kriminálna agentúra (NAKA) do polovice júla 2020 obvinila 21 fyzických a sedem právnických osôb. Všetci čelili obvineniu z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Výška zdokumentovaných úplatkov dosiahla takmer 10,5 milióna eur. V skupine obvinených osôb je napríklad aj podnikateľ Norbert Bödor.