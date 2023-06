Proces v kauze Dobytkár trvá už viac ako rok: Vykonávajú sa listinné dôkazy

Proces sa začal vlani 25. februára. Doteraz vypovedali obžalovaní, svedkovia, medzi nimi aj exministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná i predseda SNS Andrej Danko, keďže rezort bol v tom čase pod gesciou SNS. Výsluch majú za sebou i viacerí žiadatelia o nenávratný finančný príspevok PPA.

Archívne video: Exministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) vypovedala v kauze Dobytkár na ŠTS v Banskej Bystrici

Obhajca nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra Robert Kaliňák, ktorý tvrdí, že Dobytkár patrí medzi typické prípady politických procesov posledných troch rokov, si nemyslí, že sa proces skončí napríklad do konca septembra. "V tomto prípade si to neviem predstaviť, je tu ešte obrovské množstvo svedkov a ďalších dôkazov, ktoré treba vykonať. To sa nedá urýchliť," reagoval.

Galéria fotiek () Norbert Bödör a Robert Kaliňák

Podľa Kaliňáka ani po 16 mesiacoch trvania procesu sa prokuratúre nepodarilo preukázať jediný žalovaný skutok. Naopak, počas neho vraj došlo k takým zmenám výpovedí svedkov, že obžaloba stratila zmysel. "Dobytkár sa vyznačuje najmä tým, že prokurátor predložil už tretiu verziu obžaloby, z toho dve písomne, a preto aj súd má zásadný problém posúdiť, o čo vlastne ide. Postupom času stále viac pribúdajú dôkazy, ktoré hovoria o tom, že obžaloba je postavená na hlinených nohách. Tie sa rozsypali. Na základe tohto prípadu boli ľudia vo väzbe niekoľko mesiacov, jeden v nej zomrel a druhému sa tak výrazne zhoršilo zdravie, že zomrel počas procesu," zdôraznil Kaliňák.

Obžalobe z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti čelí okrem Norberta Bödöra aj finančník Martin Kvietik, exšéfovia PPA Juraj Kožuch a Ľubomír Partika, podnikateľ Peter Kuba, právnik Milan Kopriva a Viktor Miklas, ktorý ako jediný vinu priznal. Rovnako aj päť právnických osôb. Prokurátor podal obžalobu pôvodne na osem ľudí, ale Ľubomír Kropil v marci zomrel a z tohto dôvodu ŠTS rozhodol o zastavení trestného stíhania.