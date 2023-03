Rokovania o dofinancovaní železníc sme dokončili, vlaky jazdia: Poznamenal Kmeť

BRATISLAVA - Ministerstvo dopravy sfinalizovalo rokovania s rezortom financií o dofinancovaní štátnych železníc. V stredu po rokovaní vlády to potvrdil štátny tajomník Ministerstva dopravy (MD) SR Jaroslav Kmeť.

"Splnili sme všetky náležitosti, ktoré bolo treba na to, aby boli vystavené rozpočtové opatrenia. Vlaky jazdia," priblížil. Ešte pred týždňom hovoril o tom, že rokovania zatiaľ nie sú ukončené. Obavy z toho, že by tieto peniaze rezort dopravy nedostal, boli podľa Kmeťa zbytočné. "Bol som optimista. Vidíte, že vlaky jazdia, nič sme neškrtli, všetko je doriešené a je v poriadku... To, čo je v rozpočte, ministerstvo dopravy určite aj dostane," dodal.

Peniaze na dofinancovanie železníc boli v štátnom rozpočte na tento rok umiestnené v kapitole všeobecnej pokladničnej správy a na ich uvoľnení sa museli dohodnúť ministerstvá dopravy a financií. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) majú získať 90 miliónov eur a Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) 65 miliónov eur.