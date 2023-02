Matovič pred voľbami sľuboval odhaliť korupciu Sulíka: Najnovšie bol vypovedať už aj na polícii!

VIDEO Po vyslovení nedôvery vláde v parlamente Matovič okamžite otvoril tému údajnej korupcie šéfa SaS:

O tom, že Matovič bol svoje zistenia už povedať aj na polícii, informovala TV Markíza. Šéf OĽaNO pritom len v nedeľu oznámil, že už vypovedal pred vyšetrovateľmi o údajnej korupcii Sulíka.

Matovič prehovoril až po dvoch mesiacoch od pádu vlády

"Mám dôkazy o závažnej korupcii Richarda Sulíka, ktoré zverejním počas predvolebnej kampane," skonštatoval bezprostredne po páde vlády v decembri 2022 Matovič. V tom čase však neodpovedal na otázky, či sa tieto zistenia rozhodol povedať aj polícii, čo by podľa zákona mal urobiť každý občan ak o takejto trestnej činnosti vie.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Niečo mám, niečo nemám, povedal Matovič o dôkazoch

"Teraz vám o tom hovoriť nebudem. Je to otázka pár týždňov a zodpoviem všetky otázky," opakoval túto formulku v nedeľu Matovič novinárom. "Ja netuším o čom hovorí a ani som sa nepýtal," povedal dokonca poverený minister obrany Jaroslav Naď, ktorý zrejme už čoskoro opustí rady OĽaNO.

"To, čo robí je čistý a neférový politický boj," povedal o Matovičových krokoch člen SaS Marián Viskupič. "Niečo mám, niečo nemám... V prvom rade orgány činné v trestnom konaní by to mali mať v ruke. Potom sa postavím pred verejnosť a zodpoviem všetky otázky," zopakoval Matovič.