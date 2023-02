Pád lietadla pri Trenčíne: Letecká škola nateraz skončila! Pilot patril podľa nich k najskúsenejším

Archívne video: Pri Trenčíne havarovalo malé motorové lietadlo, štyria ľudia zahynuli

Letecká škola sa k tragédii vyjadrila až vo štvrtok neskoro popoludní, keď oznámila, že až do odvolania pozastavuje svoju činnosť. „Je to tragická udalosť, ktorá nás všetkých zasiahla a veľmi nami otriasla. Súcitíme s pozostalými našich priateľov a kolegov. Išlo o štandardný let našej leteckej školy, ktorý prebiehal z Bratislavy smer Trenčín, za bežných meteorologických podmienok,“ informoval zástupca leteckej školy Jindrich Gazda.

🕯️ Vyjadrujeme hlbokú ľútosť a úprimnú sústrasť pozostalým. V stredu 22.2.2023, krátko pred 14:45, havarovalo jedno z... Posted by JetAge - ATO on Thursday, February 23, 2023

„Príčinu havárie stále skúma Letecký a námorný vyšetrovací útvar, ako aj krajské veliteľstvo Policajného zboru v Trenčíne, ktorí pracujú s viacerými teóriami príčin havárie, a preto sa k tomu nemôžeme viac vyjadrovať, “ uviedol. Rovnako tak nechcel urobiť ani v prípade obetí, keďže o ich identifikácii nedostali oficiálnu správu.

Na palube lietadla typu Diamond DA 42 prišli o život traja pasažieri a pilot. Podľa Gazdu išlo o vedúceho výcvikov, ktorý patril k ich najskúsenejším inštruktorom.

Jeho skúsenosti vyzdvihli aj kolegovia na portáli venovanom letectvu. „Najskôr to bol inštruktor na nočné lietanie, potom inštruktor na obchodného pilota CPL, inštruktor inštruktorov, inštruktor na viacmotorové lietadlá, neskôr sa pridala kvalifikácia letového examinátora,“ uviedli na sociálnej sieti. „Majo s nami veľmi rád spolupracoval, tvoril pre portál letectvosr.sk svoje články, rád zdieľal svoje letecké postrehy medzi nás všetkých. Zostali nám po ňom už len spomienky aj v podobe jeho vlastného vypublikovaného článku, kde písal ako sa snažil a zarábal ako vodič kamiónu len pre to aby mohol isť učiť ľudí lietať, aby mohol žiť svoj sen a mohol sa stať profesionálnym pilotom a to on naozaj bol. Odpočívajte v pokoji a počkajte tam na nás Majo, Maroš, Roman a Rasťo,“ dodali.

K tragickému pádu lietadla došlo v stredu krátko pred 14.45 hod. Na miesto boli ihneď vyslané všetky záchranné zložky, no nikoho z posádky sa im už zachrániť nepodarilo. Pri nehode zomrel dlhoročný letec Majo Oravec (†42) a mladý policajt Roman (†25). Totožnosť ďalších dvoch obetí - 43 ročného muža z okresu Topoľčany a 26 ročného muža z okresu Spišská Nová Ves – zostáva neznáma. Podľa toho, čo zverejnil letecký portál však má ísť o maroš a rasťo, ktorí patrili k pasažierom.

