Šefčovič v Bruseli zhodnotil doterajšie kroky pri spoločných nákupoch plynu

Slovenský eurokomisár má v exekutíve EÚ na starosti aj agendu spoločných nákupov plynu. Toto poslanie mu zverila šéfka EK Ursula von der Leyenová vzhľadom na jeho predošlé skúsenosti pri budovaní energetickej únie a aj preto, lebo v tom čase ním vedené sprostredkovateľské rokovania o plyne medzi Ruskom a Ukrajinou boli úspešné. Šefčovič na úvod zasadnutia zhodnotil doterajšie kroky pri spoločných nákupoch plynu a ocenil, že vďaka kolektívnemu úsiliu sa darí rešpektovať harmonogram príprav na budúcu zimu a novú sezónu dopĺňania zásobníkov.

"Zatiaľ 22 členských štátov EÚ vyjadrilo predbežný záujem o nákup plynu na najbližšie tri roky, v súhrnnej výške vyše 17 miliárd kubických metrov plynu. Vyzval som päť zostávajúcich členských štátov, aby čo najskôr oznámili svoje objemy," vysvetlil Šefčovič v správe pre médiá. Dodal, že záujem o ďalšie štyri miliardy kubických metrov plynu signalizovali krajiny mimo EÚ Moldavsko, Ukrajina a Srbsko.

"Pokročili sme aj v diskusiách, aby sme identifikovali najefektívnejšiu štruktúru pre organizovanie tých spoločností, ktoré budú združovať dopyt po plyne. Predpokladáme vytvorenie schémy centrálneho nákupcu, v rámci ktorej bude jedna plynárenská spoločnosť rokovať v mene menších plynárenských spoločností a spotrebiteľov plynu o zmluve s dodávateľmi na agregovaný dopyt," opísal situáciu.

Spresnil, že cieľom EK je mať niekoľko centrálnych nákupcov zastupujúcich rôzne skupiny spoločností, aby sa podporila hospodárska súťaž, čo bude prínosom pre európskych spotrebiteľov. Šefčovič pripomenul, že na budúci týždeň usporiada stretnutie so združeniami zastupujúcimi hlavných priemyselných spotrebiteľov v Európe a online rokovania so spoľahlivými medzinárodnými dodávateľmi plynu. Dodal, že počas jeho nedávnej pracovnej cesty v USA energetická platforma EÚ vzbudila záujem amerických dodávateľov skvapalneného plynu (LNG).

Upozornil, že Únia v súčasnosti ťaží z miernejšej zimy, "energetickej triezvosti", ktorú uplatňujú domácnosti a priemysel, z relatívne vysokej úrovne skladovania plynu v Európe a nižšieho dopytu po LNG v Číne, avšak možno očakávať, že globálny trh s LNG bude nestály. A to v dôsledku obmedzeného množstva LNG, potenciálneho oživenia čínskej ekonomiky a drasticky zníženého dovozu ruského plynu cez plynovody do Európy, ktorý vlani pomohol EÚ naplniť zásobníky.

"Preto by sme mali naplno využívať energetickú platformu EÚ na spoločný nákup plynu – nielen na ochranu pred nedostatkom plynu, ale aj na riešenie vysokých cien energie," odkázal Šefčovič. Dodal, že to by malo viesť k zníženiu "nafúknutých" cien plynu v EÚ, ktoré sú takmer sedemkrát vyššie ako v USA, čo negatívne ovplyvňuje konkurencieschopnosť Európy a životné náklady Európanov.