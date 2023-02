V Lešti sa trénuje špička mnohonárodnej skupiny NATO: Pozrite sa na tieto dychberúce zábery, profesionáli v akcii!

Galéria fotiek (18) Na Slovensku v Lešti trénuje špička mnohonárodnej skupiny NATO.

Zdroj: Topky/Ramon Leško

ZVOLEN - Už niekoľko mesiacov prebieha v slovenskom výcvikovom vojenskom tábore v Lešti cvičenie mnohonárodnej bojovej skupiny NATO. Jej činnosť mohli mnohí doteraz sledovať len vďaka ich príspevkom na sociálnej sieti či externým vyjadreniam. Teraz sa však situácia zmenila a otvorili svoje brány pre verejnosť a my sme sa boli pozrieť na to, ako sa skupina pripravuje. V prípade nepríjemného konfliktu by vedela v akcii okamžite zasiahnuť! Pozrite si najnovšie zábery zo strediska Lešť.