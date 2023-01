Poslanci rozhodujú o tom, či sa dočkáme predčasných volieb: Výsledok bude neistý, hlasov vraj majú dosť

VIDEO Vyjadrenie Občiansko-demokratickej platformy pred hlasovaním:

poslanci budú hlasovať o úprave ústavy

ak dnešné hlasovanie neprejde, najbližšie takéto hlasovanie možno predložiť až o polroka, čo by zrejme znamenalo, že sa predčasných volieb nedočkáme

Občiansko-demokraticka platforma (ODP) Jána Budaja a jej poslanci podporia septembrový termín predčasných volieb

opozícia vrátane Hlas-SD a Smeru-SD požaduje júnový termín a odmieta podporiť ten septembrový, ktorý podporuje zvyšok koalície

Aktualizované 11:13

Hlasovanie sa napriek avizovanému času (11:00) nezačne načas. Poslanci sa pomaly zbiehajú do pléna. Hlasovanie sa nakoniec posúva o 15-minútovú prestávku na poradu klubov, čo následné ešte umožní záverenčné vystúpenia pred hlasovaním. S procedurálnym návrhom prišiel poslanec Robert Fico (Smer-SD), pričom Boris Kollár ako predseda NR SR tento návrh odobril.

Aktualizované 10:31

Už aj Budajova Občiansko-demokratická platforma, ktorá vzišla z OĽaNO, má podľa lídra Kristiána Čekovského pochybnosti o tom, že by mohlo dôjsť k zvratu vzťahov v koalícii, a preto sú ochotní podporiť septembrový termín predčasných volieb. Šanca na zmenu ústavy tak stúpla. "Sme ochotní podporiť septembrový volebný termín. Je to termín, do ktorého môžeme mať nádej, že sa demokratické sily zosilnia a vykonajú takú reflexiu, ktorá presvedči voličov, aby dali šancu pozitívnemu vývoju Slovenska," povedal Kristián Čekovský. ODP zároveň podporí doplnkový návrh Juraja Šeligu na podporu a ústavné zotrvanie Úradu špeciálnej prokuratúry a Špecializovaný trestný súd.

"Na to, aby sa robila reforma systému, na to musí v každej krajine "dozrieť doba"," reagoval Ján Budaj na otázku, či by sa mal meniť volebný systém.

Matovič sa vrátane premiéra Hegera dožaduje septembra

Termín predčasných parlamentných volieb treba oddialiť na september, aby mali orgány činné v trestnom konaní (OČTK) časový priestor na vyšetrovanie zločinov. V pléne počas diskusie k novele Ústavy SR povedal líder OĽaNO Igor Matovič. Poslanci po 19.00 h v utorok túto diskusiu ukončili. Hlasovať o novele sa bude zrejme dnes o 11.00 h.

Matovič pripomenul kauzy počas vlád Smeru-SD, kritizoval, ako spravovali štát, a hovoril o zločinoch. "Keď chceme, aby boli vyšetrené, potrebujeme dať časový priestor orgánom činným v trestnom konaní, aby vaše zločiny a vašich poskokov mohli vyšetrovať. Aj tie tri mesiace sa rátajú," odkázal opozícii.

Predčasné voľby sú podľa Matoviča "veľmi zjednodušene" o tom, že mafia po nich túži, aby sa cez ne dostala k moci. "Je úplne prirodzené od nás ostatných, ktorí sme svojho času vytvorili vládnu koalíciu, na základe ktorej ešte vládne vláda, že budeme tomu brániť a budeme sa snažiť tento termín maximálne oddialiť," vyhlásil.

Pripomenul krízy za uplynulé tri roky, ktoré vyvolávajú frustráciu. Obdobie do volieb treba podľa neho predĺžiť, aby ľudia videli, čo znamená, keď politici nekradnú a opäť vyhrali voľby. Smeru-SD a súčasnému Hlasu-SD odkázal, že sa k moci nevrátia, hoci argumentujú počtom voličov, ktorí sa zúčastnili na referende. "Budeme robiť všetko pre to, aby sme zobudili zvyšných 3,2 milióna ľudí," dodal. Poslankyňa Romana Tabák (Sme rodina) mu odkázala, že táto vláda urobila všetko pre to, aby sa "Hlasosmer" vrátil k moci, a to spôsobom komunikácie.

Sme rodina prišla s ďalším pozmeňovákom

V závere utorkového rokovania predložil k novele ústavy Miloš Svrček (Sme rodina) ďalší pozmeňujúci návrh. Reagovať má na aktuálnu situáciu. "Potrebujeme do ústavy zakotviť možnosť skrátiť si volebné obdobie," podčiarkol. Keďže podľa vlastných slov aktuálne nevie, v akej podobe novela napokon prejde, predložil pozmeňujúci návrh. Navrhuje, aby novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Namiesto ústavného zákona chce ustanoviť možnosť skrátiť volebné obdobie NR SR uznesením, a to trojpätinovou väčšinou hlasov.