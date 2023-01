REFERENDUM Prvé reakcie: Smer ďakuje občanom, Naď posiela výsmešný odkaz! Prezidentka hovorí o potrebe zmeny

BRATISLAVA - Výsledky referenda sú dôkazom, že v spoločnosti nie je vôľa skracovať volebné obdobie. Hnutie OĽANO to uviedlo v reakcii na výsledky sobotňajšieho referenda.

"Slovensko má nádej, že politika nenávisti, zloby, rozvratu a rozkrádania, ktorú v súčasnosti reprezentujú strany Smer-SD, Hlas-SD a Republika, nebude úspešná ani v blízkej budúcnosti," doplnilo hnutie.

Matovič opäť zaútočil na médiá

Na sociálnej sieti sa k výsledkom referenda vyjadril aj líder OĽaNO Igor Matovič. "Dňom volieb Fico s Pelerínou pochopili, že 25% pre blázna Matoviča znamená, že už ich nikto nebude kryť pred nezávislým vyšetrovaním ich zločinov … že skončila doba, keď po voľbách sa akosi zabudne na predvolebné sľuby. Len preto okamžite spustili permanentnú štvavú kampaň voči mne, OĽANO a vláde. 1000 dní len huckali, štvali, klamali, vyhrážali sa a manipulovali s ľuďmi, ktorí sú im ochotní stále akosi uveriť aj najväčšie bludy," napísal Matovič. Pritom opäť zaútočil na médiá, ktoré podľa nehopomáhali v kampani opozičným politikom.

Smer ďakuje občanom

Účasť na sobotňajšom (21. 1.) referende naznačuje, že pri najbližších parlamentných voľbách dôjde k zmene vlády. Vyhlásil to líder Smeru-SD Robert Fico. Výsledok referenda považuje za ohromujúci. Dodal, že strana zaň preberá plnú zodpovednosť. "Napriek tomu, že to bolo mediálne a zo strany koalície a prezidentky najignorovanejšie referendum v histórii Slovenska, včera došlo k referendovým urnám 1,2 milióna voličov, ktorí do referenda prišli s jasnou víziou. Vedeli, že chcú predčasné parlamentné voľby, vedeli, že chcú zmenu," uviedol Fico.

Podotkol, že ak ľudia prídu k ďalším parlamentným voľbám minimálne v takomto počte, zmena je garantovaná. Poďakoval všetkým stranám, ktoré pomohli referendum uskutočniť, tiež všetkým, ktorí sa na ňom zúčastnili. Kritizuje neúčasť troch najvyšších ústavných činiteľov. "Je neuveriteľné, že pri takejto forme demokracie traja najvyšší ústavní činitelia odignorovali účasť," povedal. Tvrdí, že ak by sa k tomu postavili inak, "mohol sa problém vyriešiť už včera".

Remišovej postoj k výsledku

Neúspešné referendum je ponižujúci debakel Roberta Fica (Smer-SD) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Uviedla to predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v reakcii na výsledky sobotného referenda. Podotkla, že referendum bolo od začiatku zbytočnou kampaňou Fica a Pellegriniho.

"Referendum je nástroj priamej demokracie na prejavenie vôle ľudu v celospoločenských otázkach závažného významu. Nie je to nástroj predvolebnej kampane nepoctivých politikov, ktorí vždy, keď prehrajú riadne voľby, neváhajú ošklbať ľudí v referende o desať miliónov eur...Pellegrini aj Fico za tieto vyhodené peniaze nesú zodpovednosť," skonštatovala Remišová.

Predčasné voľby ako šanca pre populistov a zlodejov

Prípadné predčasné voľby sú podľa nej šancou hlavne pre populistov a zlodejov, pričom Slovensko potrebuje pokoj, rozvahu a rozumné riešenia problémov. "Celosvetová inflačná aj energetická kríza pomaly končí a lepšiu životnú úroveň a prosperitu neprinesú ďalšie sociálne dávky, čo je recept populistov, ale iba lepšia ekonomika, lepšie školstvo a lepšie služby štátu," dodala.

Hlas-SD rešpektuje výsledok referenda

Mimoparlamentná strana Hlas-SD rešpektuje výsledok referenda, zmena ústavy však podľa nej musí byť pre parlament prioritou aj po ňom. Vyzýva predovšetkým strany SaS a hnutie Sme rodina, aby presadili júnový termín predčasných volieb. Informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. "Je neprijateľné, aby odvolaná vláda bez akéhokoľvek mandátu a bez mnohých kompetencií viedla Slovensko desať mesiacov, teda takmer pätinu celého volebného obdobia," skonštatoval líder strany Peter Pellegrini.

Sklamaní sú z najvyšších ústavných činiteľov

Hlas-SD odmieta interpretácie, podľa ktorých je neúspešné referendum vyjadrením podpory súčasnej vláde či koalícii. "Vláda má naďalej historicky najvyššiu nedôveru v očiach občanov a dve tretiny z nich si želajú predčasné voľby čím skôr. Vyzývam preto koaličných poslancov, aby toto želanie vypočuli. Slovensko potrebuje predčasné voľby čím skôr, aby dostalo nádej do budúcnosti a novú, kompetentnú a zodpovednú vládu, ktorá ho vyvedie z krízy," uviedol Pellegrini.

Strana je sklamaná z prístupu troch najvyšších ústavných činiteľov, ktorí sa na referende nezúčastnili a nevyzvali ľudí na účasť. "Je to nezodpovedný hazard so slovenskou demokraciou a pohŕdanie vlastnými občanmi," poznamenal Pellegrini.

Prezidentka vidí nevyhnutnosť v prijatí zmeny ústavy o predčasných voľbách

Prezidentka SR Zuzana Čaputová napriek neplatnosti sobotného referenda považuje vzhľadom na aktuálnu vnútropolitickú krízu za nevyhnutné, aby poslanci čo najskôr prijali zmenu ústavy o predčasných voľbách v parlamente. Informoval o tom prezidentkin hovorca Martin Strižinec.

"Rešpektujem výsledky referenda o zmene ústavy a postoj občanov, ktorý tým vyjadrili. Jednak tých, ktorí sa na referende zúčastnili, a tiež tých, ktorí sa rozhodli svoj postoj vyjadriť neúčasťou. I keď je referendum neplatné, vzhľadom na aktuálnu vnútropolitickú krízu je nevyhnutné, aby poslanci čo najskôr prijali zmenu ústavy o predčasných voľbách v parlamente," uviedla prezidentka.

Vyjadril sa aj Taraba

Podľa poslanca Tomáša Tarabu malo referendum množstvo protivníkov. Nevynechal ani útok na prezidentku a zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa ho zúčastnili. "Ja ľuďom vo vláde, čo z klamstva si spravila základnú črtu vládnutia neverím, že budú chcieť dodržať čo prehlásili, pretože bolo by to prvýkrát, čo by ľudí neoklamali," napísal.

Naď poslal odkaz Blahovi

Spôsobom sebe vlastným sa k referendu vyjadril aj minister obrany Jaroslav Naď. Ten poslal odkaz najmä Ľubošovi Blahovi.

Odmietnutie zneužitia referenda ako kampane

Voliči ukázali, že odmietajú zneužitie referenda na kampaň politickej strany. Mimoparlamentná Aliancia to uviedla v reakcii na oficiálne výsledky sobotného plebiscitu. Otázku vypísania predčasných volieb môžu podľa nej rozlúsknuť jedine poslanci Národnej rady SR, strana preto naďalej volá po neodkladnej zmene Ústavy SR. Informovala o tom hovorkyňa Aliancie Klára Magdeme.

"Nízka účasť voličov na referende naprieč celou krajinou neznamená, že prevažná časť obyvateľov Slovenska nechce predčasné voľby, a predstavitelia koaličných strán odvolanej a dočasne poverenej vlády by to mali akceptovať. Mali by si uvedomiť, že nízka účasť bývalej koalícii nevráti ani spoločenský kredit, ani parlamentnú väčšinu," uviedla Magdeme.

Parlament by mal podľa Aliancie v utorok (24. 1.) pristúpiť k zmene ústavy v intenciách potrebných na vypísanie predčasných volieb v čo najkratšom možnom termíne.

Na referende sa zúčastnilo len 27,25 % voličov

Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť sobotného (21. 1.) referenda o zmene Ústavy SR. Zúčastnilo sa na ňom 27,25 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť. Deviate referendum v histórii samostatnej SR inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami.