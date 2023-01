SaS navrhuje, aby v prípade materskej dovolenky mandát poslanca nezanikal

Malo by ísť len o neuplatňovanie mandátu tak, ako je to v prípade vymenovania za člena vlády. Navrhujú to poslanci opozičnej SaS Vladimíra Marcinková, Marián Viskupič a Vladimír Ledecký. Zmenu predložili v novele rokovacieho poriadku NR SR a tiež v novelizácii Ústavy SR.

Mandát poslanca by podľa návrhu nezanikal

V prípade, že by bol poslanec na materskej alebo otcovskej dovolenke, mandát poslanca by podľa návrhu nezanikal a ani by sa neuplatňoval a nastúpil by za neho náhradník. Do ústavy chce SaS novelou zaviesť nový odsek, podľa ktorého mandát poslanca nezaniká, iba sa neuplatňuje ani v prípadoch, ak tak ustanoví zákon. "Ide o ústavné splnomocnenie, kedy je zákonodarcovi daná možnosť, nie povinnosť, aby zákonom stanovil ďalšie obdobia, počas ktorých mandát poslanca nezaniká, iba sa neuplatňuje," píšu poslanci v dôvodovej správe.Poslanci navrhujú, aby boli novely účinné od 1. marca 2024.