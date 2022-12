Skvelé správy pre šoférov: Za tankovanie dnes zaplatíte výrazne menej!

V susednom Maďarsku palivová kríza úraduje v plnom prúde, zatiaľ čo na niektorých pumpách môžu vodiči natankovať maximálne 2 litre, na iných sa dozviete, že nenatankujete vôbec. Naproti tomu to u nás na Slovensku vyzerá tak, že sa blýska na lepšie časy.

Ceny za posledných 11 mesiacov klesli v priemere o 9%

Aj keď rôzni analytici varujú, že ceny palív môžu znova rásť, súčasný trend je o niečo lichotivejší. Za posledný mesiac ceny klesli v priemere o 9%. Konečne sa približujú k cenám zo začiatku roka 2022.

Priemerná cena palív za 48. týždeň sa dostala na 1,577 €/l pri benzíne a 1,718 €/l pri motorovej nafte. Pomaly sa teda približujeme k tomu, čo sme tu mali zo začiatku roka, kedy sme benzín tankovali za 1,489 €/l a naftu za 1,394 €/l. Výraznou zmenou a trvajúcim trendom je nárast ceny nafty v porovnaní s nárastom ceny benzínu. Aj keď bolo dlhodobým zvykom, že nafta je voči benzínu lacnejšia, dnes je tomu presne naopak a vodiči dieselov si za svoje cesty priplatia výrazne viac.

Dôkazom je tiež porovnanie ich cien. Zatiaľ čo benzín je v decembri oproti januáru drahší len o 0,088 €/l, pri nafte je rozdiel výrazne viac dramatický, pričom rozdiel v cene je stále 0,324 €/l. Analytici zároveň dodávajú, že tento trend by mal aj v blízkej budúcnosti pokračovať. Ak teda vlastníte dieslový motor, pripravte sa, že z vašej peňaženky v najbližšej dobe ubudne výrazne viac peňazí ako vodičom benzínových motorov.

Podľa Hirmana nemusia ceny palív stúpať, všetko stojí na rokovaniach v Bruseli

Bratislavský Slovnaft by podľa všetkého mohol palivá vyrobené z ruskej ropy vyvážať aj naďalej. Minister Hospodárstva Hirman v piatok (9. 12. 2022) informoval o tom, že: „Sme blízko dohody o tom, že po 5. februári bude môcť rafinéria Slovnaft exportovať výrobky z ruskej ropy dovážanej cez ropovod Družba na Ukrajinu.“

