Dvojica poslancov OĽANO sa pustila do Čaputovej pre vrátený zákon: Jej argumenty označili za nezmyselné

BRATISLAVA – Poslanci síce schvaľujú zákony, no to ani zďaleka neznamená, že tie hneď začnú platiť. Výrazné slovo v tom má totiž prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá môže zákon poslancom vrátiť na opätovné prerokovanie. Urobila tak aj v prípade novely z dielne poslancov OĽaNO. Tým sa však takýto krok hlavy štátu vôbec nepáči a Čaputovú ostro skritizovali.

Archívne video: Matovič končí vo funkcii ministra financií, Čaputová dočasne poverila Hegera riadením tohto rezortu

Prezidentka sa okrem iných zákonov schválených na decembrovej schôdzi, rozhodla nepodpísať ani novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Tú predložili poslanci hnutia OĽaNO s cieľom zúžiť priestor pre aktivistov, ktorí podľa ich slov zväčša nezmyselnými pripomienkami naťahujú a blokujú povoľovacie procesy, prípadne žiadajú peniaze za to, že s tým prestanú. Samotnou novelu chceli zrýchliť procesy potrebné pri osobitných zásahoch do zemskej kôry na využívanie geotermálnej energie, avšak bez využitia geotermálnej vody.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podľa prezidentky však zákon obsahuje viacero ustanovení, ktoré vykazujú znaky nesúladu s ústavnými a medzinárodnoprávnymi požiadavkami, ako aj s požiadavkami vyplývajúcimi z práva Európskej únie. Poukázala pritom na to, že akákoľvek právna úprava obmedzujúca zaručené práva a slobody musí byť predmetom riadneho legislatívneho procesu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj vyčerpávajúca verejná a odborná diskusia. “Je zrejmé, že legislatívny proces pri schválenom zákone tieto požiadavky nesplnil a výsledkom je právna úprava, ktorá môže mať za následok výrazné obmedzenie práva účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch v záležitostiach životného prostredia,“ zdôvodnila svoje rozhodnutie a zákon vrátila do parlamentu.

To sa však nepáči predkladateľom novely z hnutia OĽaNO, ktorí sa do prezidentky ostro pustili. „Čo na to povedať? Žiaľ, výpalníci v bielych golieroch majú teraz dôvod na úsmev. Vyjadrenie prezidentky je plné ideologických a nezmyselných argumentov. Náš zákon sleduje iba to, aby sa výstavba ciest, obchvatov, tovární ale aj bytoviek nenaťahovala, nepredražovala a nekomplikovala kvôli špekulantom, ktorí si zo zle regulovaného právneho prostredia spravili špinavý biznis-model,“ odkázal poslanec Peter Kremský.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Pridal sa k nemu aj jeho kolega Milan Kuriak. Tento tvrdí, že Čaputovej argumenty sú ľahko vyvrátiteľné. "Novela zákona o EIA jednoznačne prináša spresnenie a zjednodušenie povoľovacieho procesu. Zároveň obmedzuje subjekty, ktoré sa vyhlasujú za 'zástupcov verejnosti', v skutočnosti však možnosti pripomienkovania zneužívajú na osobný prospech,“ tvrdí.

„Nemyslíme si, že táto novela nejako obmedzuje ústavné právo občanov na priaznivé životné prostredie ani právo na informácie o ňom. Okrem nich je súčasťou ústavy aj právo na spravodlivé konanie, čoho súčasťou je konanie bez zbytočných prieťahov. Veríme, že všetky tieto práva treba udržiavať vo vzájomnom súlade a vyváženosti, čo nás aj viedlo k návrhu tohto zákona,“ argumentuje Kremský.

Poslanci sa teraz budú musieť zákonom opäť zaoberať v druhom a treťom čítaní, kde budú už rozhodovať iba o pripomienkach prezidentky. Na opätovné schválenie je potrebné, aby zaň zahlasovala nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čiže najmenej 76. Naposledy zaň zahlasovalo 81 zákonodarcov.

Námietky voči novele majú aj iní

Novelu kritizovali aj Slovenský ochranársky snem a ďalšie environmentálne organizácie. Považujú ju za neprijateľnú a v rozpore s Aarhuským dohovorom najmä v oblasti zapojenia sa verejnosti do rozhodovacích procesov týkajúcich sa životného prostredia. Obávajú sa, že novela môže viesť k zvýšenému formalizmu a zníženiu kvality rozhodovacích procesov. Môže podľa nich skomplikovať podávanie oprávnených pripomienok, keďže skracuje efektívny časový priestor na vyjadrenie v rámci EIA konaní. Rovnako kritizovali spôsob prijatia novely.