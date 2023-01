VEĽKÁ oslava výročia vzniku SR: FOTO Politici sa hodili do gala! Prišli aj Klaus, Mečiar či Orbán

BRATISLAVA - 30 rokov od seba. Začiatok roka 2023 sa nesie v znamení osláv okrúhleho výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti sa v sobotu večer konal v novej budove SND slávnostný galavečer za účasti významných politikov súčasnosti ale aj minulosti. Pozrite sa, ako to vyzeralo na červenom koberci.

Video: Slávnostný galavečer pri príležitosti 30. výročia vzniku SR

Oslava výročia našej štátnosti je šancou uvedomiť si, čím politici k jej budúcnosti prispievajú. Ohrozením nie je samotná rozdielnosť, ale spôsob, ako s ňou narábame. Tak zneli slová slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej v príhovore počas galavečera pri príležitosti 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Apelovala pritom na jednotu a upozornila na negatívne dôsledky konfliktov a rozdeľovania spoločnosti.

"Pohľad naspäť, do našej novodobej histórie hovorí jasne, že na rozdeľovaní spoločnosti, nenávisti a zlobe nemožno nič pozitívne postaviť. Že okrem krátkodobých politických ziskov z nej nič prospešné nevyrastie," upozornila. Za dôležité označila to, ako s rozdelenou spoločnosťou nakladá politická reprezentácia, či je to v záujme umenšovať spory a viesť dialóg, alebo naopak.

Vyzvala, aby sa tridsiaty rok samostatnosti SR napĺňal skutkami, ktoré nadviažu na to najlepšie, čo sa nám podarilo dosiahnuť. "Vyvarujme sa chýb, z ktorých sme mohli už dávno vyrásť, vrátane politických konfliktov," apelovala hlava štátu a vyzvala k sústredeniu sa na to, čo spoločne vytvárame. "Aj to môže byť náš príspevok Slovensku, ktorý zhodnotí aj história ako prejav našej zrelosti," dodala.

Skonštatovala, že hoci bolo 30 rokov našej samostatnosti naplnených mnohými udalosťami, do popredia sa pri spätnom hodnotení dostávajú tie z dlhodobého hľadiska dôležité. Za podstatné označila, že Slovensko je súčasťou slobodných a rovnoprávnych národov, že si vybudovalo inštitúcie potrebné pre fungovanie suverénneho štátu. Vyzdvihla členstvo v Európskej únii, eurozóne, Schengene a NATO. "Zviedli sme ťažké zápasy o charakter štátu, o našu príslušnosť k Západu, o reformy, o dôstojnosť životov. História sama si napokon vyberá a oceňuje tých, ktorí stáli na strane ľudskosti, pokroku a vzdelanosti. Pretože práve títo prispeli k rozvoju republiky a blahu jej občanov," uviedla.

Kollár: Pred SR je veľa výziev, odpovedať na ne treba konsenzom

Budúcnosť kladie veľké výzvy, ak chceme byť v novom svete úspešní, musíme sa zbaviť žabomyších vojen. Na aktuálne výzvy stojace pred Slovenskom treba odpovedať s čo najväčším spoločenským konsenzom. Zdôraznil to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) v príhovore počas galavečera pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. Vyzval k hrdosti na samostatnosť a apeloval na politikov, aby dokázali záujem o celospoločenský posun dopredu.

"Svet je v prerode. Ak chceme byť v novom svete úspešní, musíme sa zbaviť žabomyších vojen, v ktorých okrem toho, že si ich aktéri vzájomne vyhadzujú na oči, kto je väčší politický lump, sa ani o milimeter neposunie loď, na palube ktorej sa všetci nachádzame," uviedol s tým, že politici miesto predkladania programu a hľadania spojencov sústavne opakujú, s kým pôjdu či nepôjdu do vlády ešte pred získaním mandátu. Poukázal na náladu v spoločnosti. Zdôraznil potrebu zapojenia vedeckých kapacít do formovania politiky a rešpektovania odborného názoru.

V súvislosti s výročím SR skonštatoval, že možno práve mierové rozdelenie bez vonkajších zásahov sa podpísali na trvácnosti nášho súčasného politického usporiadania. Odmietol zneisťovanie občanov tým, že rozdelenie federácie prebehlo bez referenda. "Občana to frustruje a dané tvrdenie je pre vznik samostatnej SR úplne irelevantné. Buďme hrdí na to, že máme svoju samostatnú republiku, budujme a chráňme si ju!" podčiarkol.

Apeloval na diskusiu o budúcnosti krajiny, mieste národa v Európe či nastavení spoločenského poriadku. Ľudí podľa neho nezaujíma, aké náboženstvo a ideológiu politik vyznáva, ale čo chce urobiť a či je toho schopný. Podľa Kollára nemožno spochybňovať ani členstvo SR v Európskej únii, no treba diskutovať aj o jej budúcnosti.

Pripomenul i históriu slovenského národa a pomery v spoločnom štáte Čechov a Slovákov. Skonštatoval, že v súčasnosti mnohí hovoria o lepších ukazovateľoch života v ČR oproti Slovensku. Rozdiely však podľa Kollára nevznikli po rozdelení, ale predtým a navyše sme mali 30 rokov čas s tým niečo urobiť. Dodal, že ak sa "nožnice" v ekonomickom rozvoji krajín roztvorili, je to naša chyba. Pripomenul viaceré veci, ktoré na Slovensku stále nie sú dokončené, napríklad diaľničné spojenie východu so západom. Poukázal na stav zdravotníctva, školstva či poľnohospodárstva, ale aj na úroveň slovenskej politiky.

"Výročie však uplynulo. Oslavy sa budú končiť. Teraz by sme si mali vysúkať rukávy, aby sme občanovi dokázali, že nám nejde primárne o osobný prospech, ale o celospoločenský posun dopredu. Ak na to treba voľby, tak treba vykonať voľby," vyhlásil.

Heger: čakajú rôzne výzvy, je nevyhnutné pozerať sa dopredu

Slovenskú republiku čakajú rôzne výzvy, je nevyhnutné pozerať sa dopredu. Uviedol to dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) v sobotu v príhovore počas galavečera pri príležitosti 30. výročia vzniku samostatnej SR. Aby sme zo Slovenska urobili modernú, sebavedomú a úspešnú krajinu, miesto pre pokojný život každého občana v úcte a ohľaduplnosti, potrebujeme podľa Hegera vytrvať v reformách a investíciách do vzdelania, zdravia, životného prostredia a inovácií. Krajine a občanom poprial silu, chuť a odvahu na tomto cieli pracovať.

V 30-ročnej histórii SR vidí premiér chvíle, na ktoré sme hrdí a ktoré ukazujú úspešnosť príbehu samostatnej SR. V zlomových momentoch sme sa vedeli podľa neho zomknúť a postaviť na správnu stranu dejín. "Aj vďaka takýmto rozhodnutia sme boli schopní urobiť rozsiahle reformy a priblížiť sa vyspelým demokraciám," povedal a poukázal na členstvo SR v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), v NATO, EÚ, Schengene či eurozóne. Považuje to za dôkaz, že chceme byť súčasťou demokratického a slobodného sveta.

Heger poznamenal, že uplynulých 30 rokov bola pre Slovensko zložitá cesta. "V niektorých chvíľach sa možno javila beznádejná a od roku 1993 sme zažili obdobia, na ktoré ako národ nie sme hrdí," povedal. Spomenul divokú privatizáciu, únos prezidentovho syna, korupciu, pokrivenie právneho štátu, vraždu novinára Jána Kuciaka či tisíce mŕtvych na ochorenie COVID-19. "Aj zlyhania patria do histórie nášho národa, ale spôsob, akým sa s nimi vysporiadame, tvorí našu národnú identitu," podčiarkol a poukázal na potrebu poučiť sa z chýb.

"Rozdelenie Česko-Slovenska bolo pokojné a priateľské, nebolo vyvolané vojnou, nespôsobilo medzinárodnú nestabilitu, bolo to racionálne rozhodnutie vlád Čechov a Slovákov, bolo ukážkou profesionality a rešpektu," skonštatoval Heger. Spolu s českým premiérom Petrom Fialom poukázali na pretrvávajúce veľmi dobré vzájomné vzťahy oboch krajín a národov.

Spoločné slávenie 30. výročia samostatnosti SR a ČR aj podľa Fialu dokazuje vzájomnú blízkosť oboch krajín. "Vzťahy nie sú postavené na nostalgii, ale hlbokom porozumení. To je naša veľká výhoda a musíme ju rozvíjať aj do budúcna," zdôraznil český premiér a vyzdvihol vzájomnú pomoc krajín pri rôznych udalostiach a krízach.

