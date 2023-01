Odborník hodnotí Čaputovej novoročný prejav: Neušlo jej niečo? Opozícia kritizuje absenciu TOHTO!

VIDEO Novoročný prejav prezidentky:

Spoločnosť sa utápa v konfliktoch a nedôvere

Aj v posledných rokoch svojej tridsaťročnice prechádza podľa prezidentky Slovenská republika silnými skúškami odolnosti, pripravenosti či súdržnosti. Spoločnosť sa podľa nej nachádza v nálade poznamenanej vnútornými konfliktmi, nedôverou, skepsou a pretrvávajúcim rozdelením do názorových skupín, ktoré ťažko hľadajú spoločnú reč. "Na potrebe zmeny k lepšiemu sa zhoduje masívna väčšina spoločnosti. Zrejme nás čakajú predčasné voľby. Pre mnohých je zmena spojená s obavami o ďalší vývoj spoločnosti. Ale príde len to, čomu prísť sami umožníme," nezabudla ani na politickú krízu prezidentka.

Tridsať rokov Slovenska a vojna na Ukrajine

Pri pohľade na príbeh Slovenska cez optiku dlhších časových úsekov prezidentka skonštatovala, že žijeme unikátne obdobie. "Slováci ešte nikdy vo svojej histórii nedostali šancu prežiť tri desaťročia v demokracii, slobode a zároveň vo vlastnom štáte. Dnes to považujeme za samozrejmosť a väčšina z nás verí, že to tak aj ostane," skonštatovala. Ako pripomenula, tomuto obdobiu predchádzalo veľa dôležitých zápasov. Ocenila tých, ktorí ich úspešne vybojovali a ustáli.

Slobodu a bezpečie podľa prezidentky už po februári minulého roka, keď sa začala ruská agresia na Ukrajine, nikdy nebudeme brať ako niečo samozrejmé. Relativizovanie či spochybňovanie utrpenia ľudí na Ukrajine je podľa nej podieľaním sa na tejto krutosti.

Fico kritizuje hlavu štátu, že nespomenula referendum

Prezidentku po tomto prejave však ihneď skritizoval šéf opozičného Smeru-SD. "Z prejavu prezidentky sme sa dnes nedozvedeli nič. Zuzana Čaputová sa ale ani jedným slovom nedotkla referenda, ktoré vyhlásila na 21. januára. Je nepredstaviteľné, že hlava štátu totálne odignorovala najvyššiu formu demokracie, o vykonanie ktorej ju požiadali stovky tisíc občanov," kritizuje ju Robert Fico.

V prejave jej neušlo nič, tvrdí politológ

Na to, či náhodou prezidentka nejaké témy neopomenula sme sa pýtali aj politológa Radoslava Štefančíka. Ten v úvode odpovedal aj na otázku, či by súčasťou takého prejavu mala byť aj téma referenda. "Referendum je výsostne politická aktivita opozičných strán. V tomto prípade ide navyše o pomerne drahý prieskum verejnej mienky. Hlava štátu tu nie je na to, aby propagovala stranícke aktivity, bez ohľadu na to, či hovoríme o stranách opozičných alebo koaličných," hodnotí Štefančík.

Štefančík si nemyslí, že by jej v prejave nejaká iná téma a ušla a nedoplňal by ho už o žiadnu ďalšiu. "Novoročný prejav nie je na to, aby v ňom hlava štátu komentovala všetky politické aktivity uplynulého roku, naopak, pozitívne hodnotím, že prezidentka vyzdvihla silu slovenskej občianskej verejnosti, význam tretieho sektora a mieru ľudskosti a solidarity, ktorú ľudia na Slovensku prejavujú s ukrajinskými utečencami. Bolo na mieste odsúdiť ruské vojenské barbarstvo a rovnako vyzvať na väčšiu mieru spolupatričnosti," myslí si odborník.