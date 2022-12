Agresívny thajský boxer zaútočil na dievča v bare: To skončilo s prasknutým nosom v kaluži krvi!

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – Dvaja thajskí boxeri z Nového Mesta nad Váhom napadli mladé dievča. Jeden ju údajne udrel päsťou do tváre takou silou, že dievča skončilo na zemi s prasknutým nosom. Vedenie klubu aj bar reagovali na agresívne správanie mladíka.

Incident sa stal 27.12. o druhej hodine ráno a útočníkmi boli Miroslav K. a Lukáš K. Miroslav K. pritom krátko pred incidentom zverejnil na svojej sociálnej sieti informáciu, že končí so svojou 15-ročnou kariérou MMA bojovníka.

Vedenie podniku razantne odsúdilo agresívne správanie oboch mužov a svoje vyjadrenie potvrdilo aj na sociálnej sieti. „To, čo sa stalo nám zostane v pamäti ešte veľmi dlho a budeme o tom hovoriť všade. Veľmi nás mrzí, že nevinné dievča sa stalo obeťou agresie a skončilo s prasknutým nosom potom, ako dostalo priamu ranu päsťou od mladého muay Thai zápasníka. Vyzývame novomestskú organizáciu zmiešaných bojových športov Cerberos Gym aby konala a patrične sa postavila k vzniknutej situácii, inak budeme pokračovať ďalej a neskončíme spoločne s rodinou a blízkymi napadnutej len pri trestnom oznámení na páchateľa,“ uzavrelo vedenie baru.

Dnes budeme mať zatvorené ! Veľmi nás mrzí čo sa včera udialo a ako jedna partia dokázala pokaziť pekný večer.... Posted by Soul Art & Music Bar on Tuesday, December 27, 2022

V ten deň bol bar plný ľudí a jeden z mužov údajne chytil dievčinu za zadok. „Išla som z toalety a pri stole sedeli chalani z novomestského gymu, ktorí sa venujú thajskému boxu. Jeden z nich ma chytil za zadok. Bolo to nepríjemné, nechutné a slizké. Bránila som sa a dala som mu facku,“ povedala Silvia pre Nový Čas. Po facke však netušila, že muž na ňu zaútočí. Žena dostala od jedného z nich päsťou do tváre a následne ju odhodilo na zem. Podľa očitých svedkov bola rana taká silná, že by zložila aj chlapa. „Krv bola všade“, povedal svedok. Lekárske vyšetrenie a vykonaný röntgen potvrdili u ženy prasknutý nos.

Šéf klubu zmiešaných bojových športov Cerberos Gym, Rastislav Fraňo, ktorého boli mladíci súčasťou, povedal, že budú vylúčení z klubu a celá situácia ho veľmi mrzí, vrhá totižto zlé meno aj na klub. „Vo veci obťažovania a napadnutia bolo podané trestné oznámenie a v tejto chvíli nie je možné poskytnúť viac informácii“, povedala hovorkyňa trenčianskej polície Ingrid Krajčíková.