Mária Kolíková kritizuje nového ministra Viliama Karasa: Sú to pre mňa nepochopiteľné kroky

"Sú to pre mňa nepochopiteľné kroky. Za nedôstojný považujem tiež spôsob," vyhlásila Kolíková. Karas poveril v novembri riadením ZVJS Michala Sedliaka. Dovtedy šéfoval zboru Róbert Mudronček.

Archívne video

Karas to vysvetľoval záujmom o zefektívnenie projektového riadenia potrebného na pokračovanie v nevyhnutnej modernizácii a humanizácii väzenstva. Kolíková tiež vyjadrila obavy nad spôsobom kreovania zmien v trestných kódexoch. Poukázala pritom na nízku legitimitu súčasnej dočasne poverenej vlády. "Ja si myslím, že by to mal minister veľmi dobre zvážiť a asi zatiahnuť aj ručnú brzdu a teraz radšej žiadne zmeny ani nerobiť," zdôraznila.

Karas tvrdí, že spustenie správneho súdnictva v Bratislave by nemalo byť ohrozené

Spustenie správneho súdnictva v Bratislave by nemalo byť ohrozené. V rozhovore to uviedol dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas. Správne súdy v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach by mali začať vykonávať svoju činnosť od júna 2023.

"Mám indície, že sa podarí naplniť minimálne počty sudcov tak, aby nebolo ohrozené spustenie správneho súdnictva v Bratislave," zdôraznil minister, ktorý v novembri zrušil dočasné poverenie šéfovať vznikajúcemu Správnemu súdu v Bratislave Eve Behranovej."Boli to najmä komunikačné nedostatky. Nebol tu kontakt so sudcovským stavom tak, ako by som si to predstavoval. Preto došlo k zmene," podotkol s tým, že po zmene sa veci posunuli dopredu. Doplnil, že najväčšia hrozba nefunkčnosti spomedzi troch správnych súdov bola napriek odkladu účinnosti súdnej mapy práve v Bratislave.

V súčasnosti sa konajú aj výberové konania

Karas ďalej uviedol, že Správnemu súdu v Banskej Bystrici bude od 1. januára 2023 šéfovať Peter Molčan, ktorý prešiel riadnym výberovým konaním. "Momentálne sa ukončuje výberové konanie na košický správny súd," dodal.Súdna rada SR rozhodla na decembrovom zasadnutí o preložení ôsmich sudcov na novovznikajúce správne súdy. Na stole má ďalších 22 žiadostí.

V súčasnosti sa konajú aj výberové konania na obsadenie voľných miest sudcov vznikajúcich správnych súdov. Z radov nesudcov prejavilo záujem o pôsobenie na správnych súdoch v Banskej Bystrici a Bratislave po 29 uchádzačov. V prípade košického správneho súdu prejavilo záujem 25 uchádzačov.Správne súdy by mali začať fungovať v troch slovenských krajských mestách od 1. júna 2023.

Ich vznik priniesla reforma súdnej mapy. Jej cieľom je okrem iného zvýšenie efektivity výkonu súdnej moci a zabezpečenie špecializácie sudcov na hlavné agendy. Reforma počíta aj s úpravou niektorých obvodov okresných súdov a agend, ktorými sa majú zaoberať krajské súdy.