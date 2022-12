László Miklós tvrdí, že ekoaktivizmus bol prípustný aj za socializmu a pretrváva dodnes

BRATISLAVA - Ekoaktivizmus bol jeden z prípustných aktivizmov aj za socializmu a pretrváva dodnes. Na prelome systémov boli najväčšie protesty proti postaveniu Gabčíkova. Silné vlna protestov bola aj proti výstavbe golfového ihriska Tále, ktoré sa nakoniec aj tak podarilo postaviť. Ekoaktivistom sa napríklad podarilo zastaviť postavenie vodnej nádrže Tichý potok. Uviedol to László Miklós z Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, ktorý bol od roku 1998 do 2006 ministrom životného prostredia.

"Ekoaktivisti boli za socializmu možno viditeľnejší ako štátom riadená ochrana prírody, ktorá nebola až taká prenikavá," povedal Miklós. Poukazuje, že v súčasnosti sú štátni ochranári populárnejší a viditeľnejší, a to napríklad pri téme medveďov.

Odborné organizácie, ktoré po roku 1993 vznikli, konkurujú aj Štátnej ochrane prírody SR

Rôzne mimovládne či odborné organizácie, ktoré po roku 1993 vznikli, konkurujú aj Štátnej ochrane prírody SR. Miklós spomína napríklad Bratislavské regionálne ochranárske združenie či Slovenskú ornitologickú spoločnosť/BirdLife Slovensko. "Majú dobré výsledky. Sú na profesionálnej úrovni. Problémom je, že žijú od projektu k projektu," podotkol Miklós.

Ekoaktivizmus podľa neho v súčasnosti funguje aj na školách. Deti sa učia, ako chrániť prírodu, ako dávať pozor na vodu, neodhadzovať odpadky. "Oproti minulosti sa to silno rozvinulo. Vtedy to bolo ako špeciálna vec, v súčasnosti je to normálne," poznamenal Miklós.