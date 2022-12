Slová prezidentky: Slovensko by malo byť štátom, na ktorý sa môžu ľudia spoľahnúť

BRATISLAVA - Slovensko by malo byť štátom, kde spravodlivosť platí pre všetkých rovnako a kde sa ľudia môžu na štát spoľahnúť, že im pomôže v zložitej situácii a bude zlepšovať kvalitu ich života. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla na otázku o svojej predstave, akou krajinou by malo byť Slovensko o ďalších 30 rokov. Ako dodala, potrebujeme sa pozerať konečne dopredu.

"Ak by sa malo niečo povedzme v horizonte ďalších 30 rokov zmeniť alebo podariť k spokojnosti nás všetkých, potom by sme mali hľadať spôsob, ako pozitívne aktivity jednotlivcov a pozitívne vzopätia spoločnosti preniesť do každodenného života, do každodenného riadenia štátu," načrtla prezidentka.

Prezidentka vyzýva ľudí

Vyzvala ľudí, aby vnímali rôznorodosť svojich postojov ako niečo, čo nielen odlišuje a zaťažuje, ale aj ako privilégium demokracie. "Musia nás spájať naše hodnoty, ako sú aj rešpekt k slobode a právam iných," poznamenala.