FOTOREPORTÁŽ z poslednej rozlúčky s Krčmérym: Lúčili sa s ním stovky ľudí! Veľkolepé zbohom uznávanému odborníkovi

Posledná rozlúčka s uznávaným odborníkom, infektológom a špecialistom na tropickú medicínu s profesorom Vladimírom Krčmérym sa koná vo štvrtok od deviatej hodiny. Presne na obed začala zádušná omša, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Zišli sa aj biskupi z celého sveta.

O tom, že Vladimír Krčméry bol skutočne významným človekom, svedčí aj fakt, že sa s ním prišli rozlúčiť stovky ľudí. Medzi nimi boli aj politici a významné osobnosti Slovenska. Prišiel napríklad premiér Eduard Heger, ktorý priniesol aj smútočný veniec, poslankyňa Monika Kozelová, Jana Bittó Cigániková s Branislavom Gröhlingom, bývalý poslanec Ján Herák či hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Medzi smútiacimi nechýbal ani František Mikloško, paralympijský športovec Ján Riapoš, bývalá ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, Juraj Šeliga, exprezident policajného zboru Peter Kovařík, súčasný prezident policajného zboru Štefan Hamran a množstvo ďalších ľudí. Pohrebu sa zúčastnil aj predseda parlamentu Boris Kollár, ktorý mal aj smútočný prejav. Prezidentka Zuzana Čaputová osobne prísť nemohla, no poslala smútočný veniec, ktorý priniesla čestná stráž.

Galéria fotiek (16) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Profil profesora Krčméryho

Vladimír Krčméry sa narodil 23. júla 1960 v Bratislave v rodine vedca a lekárky. V roku 1985 absolvoval štúdium medicíny na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave. O päť rokov neskôr získal na UK akademický titul PhD. a v roku 1992 sa habilitoval na docenta v odbore vnútorné choroby - chemoterapia. Vedeckú hodnosť DrSc. dosiahol na Lekárskej fakulte UK v roku 1993. Na Masarykovej univerzite v Brne v roku 1997 obhájil profesúru v odbore vnútorné lekárstvo. Profesionálne začal pracovať v roku 1985 ako odborný asistent na Ústave medicíny LF UK v Bratislave a na Klinike infekčných chorôb v Parazitologickom laboratóriu (1985-1989). Zároveň pôsobil ako všeobecný lekár na Klinike infekčných chorôb vo Fakultnej nemocnici UK v Bratislave (1986-1988).

Vladimír Krčméry sa zaslúžil o vznik niekoľkých vzdelávacích inštitúcií na Slovensku. Pomáhal s obnovou Trnavskej univerzity, na ktorej založil zdravotnícku sekciu a fakultu zdravotníctva a bol jej prvým dekanom. Počas tohto obdobia začal pôsobiť v Keni, kde boli s jeho pomocou otvorené rozvojové humanitárne, vedecké aj vzdelávacie projekty. Pomáhal budovať aj Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave. Súkromnú Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (VŠZaSP) v Bratislave, ktorá má viaceré detašované pracoviská v Európe a Afrike, založil v roku 2002.

So školou rozbehol úspešný projekt detských domovov House of Family v Kambodži. Do roku 2013 bol rektorom a štatutárnym zástupcom školy, na ktorej založil Tropický tím. Bol ambasádorom protitetanového projektu UNICEF, členom rady ministra zdravotníctva, riaditeľom Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny. Po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 v roku 2020 sa stal členom Permanentného krízového štábu SR. Patril medzi hlavné tváre očkovacej kampane proti ochoreniu COVID-19 a tiež k najoslovovanejším odborníkom.