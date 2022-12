Tvrdý návrh bývalého novinára: Premiérovi a financmajstrovi chce pre neplatenie RTVS siahnuť na platy!

Video: K mechanizmu nahrádzajúcemu zrušené koncesie bude ešte odborná diskusia, tvrdí premiér

Koncesionárske poplatky by sa podľa platnej legislatívy mali stať minulosťou od 1. júla 2023. V návrhu je zároveň spomenutý aj model, ako by mali byť tieto peniaze nahradené. „Navrhuje sa zrušenie úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS, tzv. koncesionárskych poplatkov, a nahrádza ich nárokovateľným príspevkom zo štátneho rozpočtu v zákonom stanovenej výške, ktorý sa bude každoročne valorizovať o mieru inflácie," vysvetlili predkladatelia. Príspevok sa bude poskytovať do 31. januára príslušného kalendárneho roka. Richard Sulík však krátko po schválení tejto novinky sám priznal, že na konkrétnych číslach zatiaľ dohoda nie je.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Heger hovorí o odbornej diskusii

Premiér v demisii Eduard Heger v tejto súvislosti uviedol, že k novému mechanizmu nahrádzajúcemu zrušenie koncesionárskych poplatkov prebehne ešte odborná diskusia. Ich výpadok má byť nahradený novým "stabilným elementom financovania".

Po zrušení koncesionárskych poplatkov treba podľa jeho slov verejnoprávnu televíziu ochrániť pred vplyvom politikov. "Musíme zabezpečiť stabilný príjem, o ktorom nebudú rozhodovať politici tak, ako sa im páči," skonštatoval.

Podľa Hegera nezáleží na tom, či občania zaplatia RTVS koncesionárske poplatky, alebo zdrojom financovania budú dane, sú to podľa neho všetko verejné peniaze. "Štát nájde mechanizmus, či už to bude percento hrubého domáceho produktu, ktorý bude každoročne určený na financovanie RTVS, alebo nejaký iný spôsob," povedal. Dodal, že nový mechanizmus musí byť ustanovený zákonom, aby ho politici každý rok nemenili a zabránilo sa tak politickému vplyvu na RTVS. Schválený by mal byť najneskôr do 30. júna budúceho roka, keďže koncesionárske poplatky končia od júla 2023.

Je potrebné hroziť vláde sankciami?

Zákon má teraz na stole prezidentka a je len na je, či ho podpíše, alebo vráti späť do parlamentu. Bývalý podpredseda Rady pre vysielanie a retransmisiu a exnovinár Peter Abrahám jej adresoval otvorený list, v ktorom ju vyzýva na vrátenie zákona, ktorý nazval „bleskovo vykvaseným prílepkom“ novely zákona o Rozhlase a televízii Slovenska. „Napriek tomu, že osobne som zástancom zrušenia koncesionárskych poplatkov považovaných za bariéru o ktorú sa trieštia politické záujmy na ovládnutí RTVS,“ tvrdí. „Tou bariérou nie sú koncesie. Sú to ĽUDIA pracujúci v RTVS. Ako manažeri a redaktori. Spravodajstva a politickej publicistiky. Celoštátnej či komunálnej. Za svoj dlhý mediálny život som sa nestretol s nikým, kto by chcel ovplyvňovať iný OBSAH vysielania ako spravodajstva či politickej publicistiky,“ tvrdí.

Galéria fotiek (3) Peter Abrahám

Zdroj: rtvs.sk

Obrátil sa tiež na poslancov, ktorých v prípade, že im Zuzana Čaputová pošle zákon na opätovné prerokovanie, vyzval, aby zrušili koncesie, keďže ide podľa neho o nespravodlivé dodatočné zdanenie obyvateľov a firiem a aj administratíva ich výberu zbytočne stojí veľké peniaze. Súhlasí aj s tým, aby bol rozpočet RTVS na štátny rozpočet podľa filozofie schválenej v novele. „Je skvelé ak vedia manažeri RTVS koľko peňazí im dorazí na účet 31. januára bežného roka. ALE!! Zaviažte v zákone predsedu vlády a jeho ministra financií ku povinnosti poslať na účet RTVS tieto peniaze v určenom dátume,“ odkázal. Za primeranú sankciu považuje napríklad automatické skrátenie platu o polovicu za každý mesiac omeškania a úhradu ujmy, ktorú ich nekonanie spôsobí RTVS. „Nahradenie koncesií napojením na štátny rozpočet bez SANKCIE je skutočným ohrozením RTVS. Nielen jej nezávislosti ale samotnej existencie,“ odkázal.