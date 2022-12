V ANKETE ste definitívne rozhodli: Tento výraz podľa vás najviac vystihuje rok 2022

BRATISLAVA - Máme za sebou skutočne jeden z najviac turbulentných rokov dekády. Okrem stále úplne neskončeného covidu prišli ďalšie hrozby v podobe vojenského konfliktu na Ukrajine či následná inflácia a energetická kríza. Bol to rok aj veľkých udalostí či odchodu kráľovnej Alžbety II. Vy ste však nakoniec rozhodli o tom, čo podľa vás najviac tento rok spomedzi viacerých výrazov najviac vystihlo. Výsledky neboli až také jednoznačné.

archívne video

Ak by sme si vyberali medzi siedmimi prezentovanými výrazmi, výber by bol veru ťažký a nejednoznačný. Preto sme to nechali na vás - našich čitateľoch.

Výsledok je jasný - Putin je na čele ankety, nasleduje ho pád našej vlády

Na výber ste mali výrazy ako Katar, pád vlády či NATO alebo energetická kríza. Isté je len jedno, a to je to, že výraz Vladimir Putin podľa vášho hlasovania najviac vystihlo udalosti tohto roka, o čom rozhodlo 317 hlasov spomedzi 870 hlasujúcich užívateľov. Ruský prezident je veľmi ostro sledovanou témou počas celého roka. Dôvod je jasný - už skoro rok prebiehajúci konflikt na Ukrajine.

Galéria fotiek (6) Vladimir Putin

Zdroj: SITA/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

V nie veľmi veľkom závese je za Putinom Pád vlády , ktorý získal 254 hlasov a zďaleka nejde o tak starú udalosť.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Na treťom mieste sa veľmi tesne umiestnila kráľovná Alžbeta II. ktorá nás tento rok v septembri po niekoľkých dekádach opustila. Na trón potom nastúpil jej syn Karol III.

Galéria fotiek (6) Zdroj: SITA

Výsledky ankety:

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky

Za zmienku ešte stojí Energetická kríza, ktorá dostala viac ako 120 hlasov. Výrazy ako NATO, Olympijské hry či Katar čitateľov neoslovili a nepokladajú ho za kľúčové udalosti roka 2022.