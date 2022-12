Tri recepty na chutné sviatočné dobroty, ich prípravu stíhate ešte do začiatku Vianoc

Trojica receptov je zostavených tak, aby obsiahli z každého rožka troška a aby ste to mali na stole pestré. Ak ste popri zháňaní posledných darčekov pod stromček nestihli nič pripraviť, prípadne by sa Vám ešte niečo hodilo na stôl, nechajte sa prosím inšpirovať z receptára Gurmán.sk .

Vianočný likér

Ako prvý predstavujeme vianočný likér nádychom medovníkov. Ak medovníky nemáte napečené alebo sa už všetky zjedli, príjemne si ich chuť vynahradíte s týmto likérom. Postačuje len pár ingrediencií a vykúzlite si sladký hustý nápoj, vyšperkovaný perníkovým korením. V dochucovaní nechceme klásť medze, je to čisto na Vás, či použijete perníkové korenie, škoricu, vanilku alebo si ho ponecháte čistý. Poteší najmä dospelých, keďže ide o maškrtu s obsahom alkoholu. Jednoducho však z neho viete vyčarovať aj tekutú sladkú dobrotu pre deti, stačí ak v recepte nahradíte alkohol čistou vodou či mliekom pre chutnejšiu verziu.

Mini Pavlove tortičky

No, ale čo teraz s tými bielkami, ktoré z prípravy likéru ostali nazvyš? Aj na to sme mysleli, aby ste všetko využili a nič nemuseli vyhadzovať alebo skladovať. Tento recept Vás možno trošku potrápi, vyžaduje si dávku skúseností a zručnosti s pečením, ale zvládnu ho aj nováčikovia. Len si predstavte tie ohúrené výrazy hostí, keď im naservírujete pred nos svetoznáme mini Pavlove tortičky . Dezert, ktorý pozná snáď každý. Krehký snehový sladký korpus so šľahačkovým krémom s nádychom vanilky ozdobený obľúbeným ovocím. Nezľaknite sa, ak Pavlovky chytia krémovú alebo telovú farbu, vtedy sú totiž správne upečené.

Mäsová kapustnica

Trojicu sviatočných receptov ukončuje tradičná mäsová kapustnica . Sladké neodmysliteľne patrí k Vianočným a novoročným sviatkom, ale predsa len chceme potešiť aj fanúšikov klasickej domácej kuchyne. U nikoho počas sviatkov chýbať nesmie, no každý ju pripravuje trochu inak a tak ako tradície dovolia. Na Štedrý deň ju v mnohých regiónoch varia bez mäsa a klobásy, teda tzv. pôstnu kapustnicu. My Vám ponúkame recept na mäsovú verziu, ak chcete pôstnu jednoducho mäsové zložky vynecháte. Ale bola by to škoda ju nevyskúšať po Štedrom dni či počas silvestrovských osláv.

Pevne veríme, že ak sa rozhodnete naše recepty vyskúšať tak si výborne pochutíte a potešíte nimi i svojich blízkych a rodinu. Tešíme sa, že sme mohli predať kúsok inšpirácie. Všetkým prajeme krásne a príjemné prežitie sviatkov pri vynikajúcom jedle.