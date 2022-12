Udalosti roku 2022 v jednotlivých výrazoch: VYBERTE v ankete ten najvýstižnejší, je tu vojna aj pád vlády!

Katar

Tento rok sme boli ku koncu roka svedkami najväčšej futbalovej súťaže na svete - Majstrovstiev sveta vo futbale v Katare. Tento športový sviatok však nebol tak úplne kóšer, keďže viacerí kritici spochybňovali výber miesta konania tohto športového zážitku. Navyše počas stavieb štadiónov a rozsiahlych, pre niektorých až predražených príprav, zomreli viacerí nevinní ľudia v takto konzervatívne zameranej krajine. Niektoré udalosti pred zápasmi alebo aj po nich boli navyše obohatené o faux pas incidenty, kedy boli napríklad na štadión nevpustení ľudia z LGBTI komunity a mnohé iné veci.

Galéria fotiek (8) Lionel Messi (vpravo) oslavuje gól v predĺžení

Zdroj: SITA/AP/Natacha Pisarenko

Pád vlády

Aj rok 2022 vstúpi do platnosti ako rok pádu slovenskej vlády, ktorej už tretíkrát v modernej, 30-ročnej histórii našej krajiny poslanci nevyslovili dôveru. Ide tak o ďalší kľúčový moment roka a navyše je veľmi čerstvý, keďže ešte stále nie je jasné, kedy budú na Slovensku predčasné voľby.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Vladimir Putin

Dňa 24. februára 2022 sme sa zobudili do veľmi nepríjemného rána, kedy sa ruský prezident Vladimir Putin rozhodol na územie Ukrajiny vyslať svoje vojská v rámci "špeciálnej vojenskej operácie". Rusko pritom podľa nespočetných faktov už od spomínaného februára vedie na Ukrajine vojnu, a to na cudzom území, pričom táto má za následok stúpajúce ceny energií, zvyšujúcu sa infláciu a rekordne predražené ceny na pohonné hmoty. Koniec konfliktu je pritom v nedohľadne a to sa už rozprávame o vyše 10-mesačnom konflikte. Navyše sa nedá povedať, že by Rusku plány pri preberaní územia na Ukrajine vychádzali a dokonca si ich Ukrajinci berú späť. Táto téma aj na Slovensku do značnej miery rozpoltila a spolarizovala spoločnosť, a to aj s jasným dopadom na domácu politiku.

Galéria fotiek (8) Zdroj: profimedia.sk

Olympijské hry

Len pár dní pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajine sa v čínskom Pekingu začiatkom februára začali XXIV. zimné olympijské hry, ktoré boli tiež naplnené kontroverziou. Slovensko na nich zastupovalo 50 športovcov v 7 športoch.

Viaceré krajiny vrátane Británie, USA, Austrálie a Kanady vyhlásili diplomatický bojkot olympijských hier v súvislosti s nedodržiavaním ľudských práv v Pekingu. Účasť na hrách dokonca neplánovala ani naša hlava štátu Zuzana Čaputová.

Galéria fotiek (8) Zdroj: TASR/Martin Baumann

V decembri londýnsky tribunál zistil, že Čína podrobila ujgurských moslimov genocíde prostredníctvom násilných sterilizácií a potratov, ktoré povolili najvyšší predstavitelia Pekingu. Panel vyšetrujúci údajné porušovanie ľudských práv zverejnil svoje stanovisko po tom, čo si minulý rok vypočul obvinenia z mučenia, znásilňovania a neľudského zaobchádzania na dvoch dôkazných schôdzach. Jeho predstavitelia potvrdili výpovede o uväznení, nútenom prevoze, zmiznutiach, znásilneniach a sexuálnom násilí, prenasledovaní a neľudských činoch. Podľa nich za to primárnu zodpovednosť nesú čínsky prezident Si Ťin-pching a ďalší vysokí predstavitelia krajiny. Peking tieto zistenia odmietol.

Energetická kríza

Už spomínaná vojna na Ukrajine, stúpajúca inflácia, ktorá začala aj nadmerným tlačením peňazí v ECB spôsobila, že energetická záťaž začala byť pre európskych obyvateľov tento rok čoraz väčším orieškom a ešte sa nič neskončilo, práve naopak. Rok 2022 je s témou energetickej krízy priam kľúčovo spätý. Práve počas neho sa totiž lídri snažili zastropovaním či inými technikami ľudí ochrániť od vysokých cien energií a naša vláda nebola výnimkou. Až tak dobre ale nepochodili v susednom Maďarsku, kde zastropenie cien benzínu spôsobilo jeho nedostatok v celej krajine.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Getty Images

NATO

Ako sme už vyššie spomínali, ruský vpád na Ukrajinu a následná vojna mala vplyv na mnohé aspekty života v EÚ a jednoznačne aj v spolku NATO, v ktorom sa nachádza aj Slovensko. Možno aj toto členstvo je v dnešných dňoch ešte dôležitejšie, ako kedykoľvek predtým a slovo NATO je často skloňovaným vo svetových médiách. Hlavne však aj preto, že u nás sa momentálne vo vojenskom výcvikovom obvode Lešť trénujú viacerí vojaci z okolitých krajín, ktoré sú členmi NATO.

Dôvod je jasný - mimoriadny stav ohrozenia východnej hranice NATO, pričom už aj tento rok sme boli svedkami dopadu rakety na Poľské územie, pričom viacerým sa vtedy doslova zastavil dych. Článok 5 dohody NATO totiž hovorí o tom, že akýkoľvek útok proti jednému alebo viacerým členským štátom sa bude považovať za útok proti všetkým.

Galéria fotiek (8) NATO

Zdroj: Getty Images

Alžbeta II.

S príchodom jesene zasiahla ľudstvo ďalšia smutná správa, ktorá zarezonovala celým svetom. Po jednom z najdlhšie trvajúcich vládnutí v modernej histórii monarchií vo svete svoju životnú púť skončila vo veku 96 rokov jej veličenstvo britská kráľovná Alžbeta II. Jej pohreb sa stal najsledovanejšou mediálnou udalosťou a veľkej pozornosti sa dočkala aj korunovácia jej následovníka a syna kráľa Karola III. Alžbeta II. pritom vystriedala niekoľko vlád od Winstona Churchilla až po poslednú, ktorú ešte v rámci septembra stihla vymenovať, a to pod vedením Lis Trussovej. Tá ale v rekordne krátkom čase odišla zo svojej funkcie, no už nie za života Alžbety II.

Galéria fotiek (8) Zdroj: SITA