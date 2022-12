Vodiči zvýšte opatrnosť: Kamión na diaľnici D1 prerazil betónové zvodidlá

"Vodič nákladného motorového vozidla z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel z pravého jazdného pruhu do ľavého a následne narazil do stredových betónových zvodidiel, ktoré posunul do opačných jazdných pruhov. Návesom vozidla zachytil osobné motorové vozidlo, ktorého vodička našťastie vyviazla bez zranení," informuje polícia.

DNEŠNÁ NEHODA NA DIAĽNICI D1 Dnes v doobedňajších hodinách došlo na D1 k dopravnej nehode. Na základe doteraz... Posted by Polícia SR - Trenčiansky kraj on Thursday, December 22, 2022

Počas dokumentovania nehody riadili premávku na diaľnici policajti. Dychová skúška vodiča nákladného motorového vozidla bola negatívna. Príčiny a okolnosti dopravnej nehody vyšetrujú znalci.