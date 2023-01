Vodiči, pripravte sa na dopravné obmedzenia v Bratislave: Hokejové podujatie na NFŠ sa bude konať najbližšie dni

Podujatie si vyžiada úplné uzatvorenie Kalinčiakovej ulice v úseku od vjazdu do štadióna po Bajkalskú ulicu. Zároveň bude jednosmerná ulica Viktora Tegelhoffa presmerovaná opačným smerom, teda od ulice Príkopovej v smere na Bajkalskú ulicu. "Na uvedených uliciach bude osadené dočasné dopravné značenie. Obnovenie pôvodného značenia bude po ukončení podujatia, najneskôr v nedeľu do polnoci," priblížila Šimková. Polícia zároveň vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny polície. V prípade, ak je to možné, im odporúča, aby využili alternatívne trasy.