Slováci, tieto správy o realitnom trhu vás nepotešia: Definitívny koniec lacných úverov, utiahneme si opasky!

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Gettyimages.com

BRATISLAVA - O tom, že tento rok Slováci prešli na trhu s úvermi zásadnou zmenou a z rekordne najnižších úrokových sadzieb sme sa dostali na vyššie a vyššie hodnoty, mnohí splácajúci už vedia. Niektorých to dokonca môže odradiť od kúpy nehnuteľnosti. Dokonca to nevyzerá, že by sa situácia mala nejako meniť, a to rozhodne nie ani v nasledujúcom období.