Muž pýta od ženy 30 percent jej platu: Vymyslel si bizarný dôvod! Ľudia sa z jeho správania chytajú za hlavu

Tridsaťdvaročná žena vysvetlila, že jej manžel kúpil dvojizbový dom ešte predtým, ako sa spoznali. Pred dvoma mesiacmi začala pracovať na diaľku, čo jej umožňuje pracovať z domu, a tak premenila prázdnu spálňu na kanceláriu. Teraz však jej manžel chce peniaze za používanie izby ako kancelárskeho priestoru. Po zdieľaní príspevku na Reddite ju ľudia vyzývajú, aby sa odsťahovala.

„S mojou prácou išlo všetko dobre, kým si ma manžel včera večer neposadil a povedal, že očakáva 30 percentný ‚zisk‘ z toho, čo dostanem v práci, keďže ‚poskytuje‘ kanceláriu pre moju prácu. Úplne ma to zaskočilo. Spýtala som sa, či to myslí vážne, a on pokračoval, že je to jeho domov a ako by mohol túto izbu využívať na vlastné účely, keďže je to ‚jeho majetok,‘“ uviedla žena v príspevku.

Takmer okamžite mužovi odkázala, že od nej nedostane ani cent. Vzápätí ju obvinil z toho, že jeho dom len zneužíva, aj keď muž nespláca hypotéku. V tomto názore muža podporuje aj jeho mama, ktorá si myslí, že 30 percent z výplaty nie je veľká suma. Okrem toho sa domnieva, že za svoju „dobročinnosť“ by mal byť jej syn odmenený.

Príspevok komentovalo množstvo používateľov Redditu, pričom mnohí stoja na strane ženy. „Je čas okamžite prestať platiť účty a skoncovať so všetkými domácimi prácami. Presťahujte sa do svojej kancelárie. Ak sa k vám chce správať ako k nájomcovi, správajte sa ako nájomca,“ odporučil jeden z komentujúcich.

„Nekombinujte svoje peniaze s jeho. Zaplaťte mu bežnú sadzbu nájmu. Začnite si hľadať nové miesto na život, pretože toto manželstvo sa skončilo. Je to s ním len finančná dohoda,“ uviedol ďalší. „Si jeho manželka, nie nájomník. Je v tom niečo, čo mi lezie na nervy. Na čo potrebuje/chce peniaze?“ spýtal sa iný komentujúci.