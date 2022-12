Situácia sa opäť zamotáva: Vláda môže prísť o podporu ďalšieho koaličného poslanca, Matovič vraj dostal ultimátum!

BRATISLAVA - Celá politická verejnosť si hádam ešte nepamätá väčší chaos v parlamente a v politike, aký panuje dnes. Rozličné názory na ďalšie pokračovanie vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) sa premietajú hlavne v klube Sme rodina, ktorý nečakane v utorok pred hlasovaním opustili dvaja poslanci a koalícia tak už nemá hlasovaciu väčšinu a istotu pokračovania. A aby toho nebolo málo, hrozí negatívny postoj ďalšieho poslanca, a to opäť zo stanu Sme rodina.

Dôvod vás prekvapí

Patrick Linhart svoju nedôveru voči pokračovaniu vlády prekvapivo nestavia ani na ministrovi Romanovi Mikulcovi (OĽaNO) ako jeho kolega Martin Borguľa, ale ide o niečo úplne iné. "Dnes dostal odo mňa Igor Matovič ultimátum! Ministerstvo pôdohospodárstva dostane okamžite financie na dokončenie Potravinového Semaforu, alebo..." s napätím napísal poslanec.

"Dosť bolo sľubov a ja to nevzdám. Som nútený hrať "va banque", ale šiel som do politiky s jasným cieľom. A toho cieľa sa nevzdám!" varoval koalíciu Linhart, ktorý chce napriek všetkému dotiahnuť do konca potravinový semafor, na čom skladal aj svoju predvolebnú kampaň.

Dnes dostal odo mňa Igor Matovič ultimátum! Ministerstvo pôdohospodárstva dostane okamžite financie na dokončenie... Posted by Patrick Linhart poslanec on Wednesday, December 14, 2022

Môžu prísť o ďalšieho poslanca

Koalícia môže tak podľa jeho názoru dnes prísť o ďalšieho poslanca. Po Martinovi Borguľovi a Jánovi Krošlákovi ide tak už o tretieho poslanca, ktorý má potenciál na odchod. Nateraz však nie je isté či z klubu Sme rodina, no je to veľmi pravdepodobné.