Kuffovci a Tarabovci opäť zamiešali karty: V dnešnom hlasovaní podržali vládu a pomohli pri odložení hlasovania

V parlamente sa dnes krátko pred obedom malo konečne rozhodnúť o osude Hegerovej vlády. Verejnosť sa však dočkala len zbytočného naťahovania. Hneď po otvorení zasadania sa predseda NR SR Boris Kollár (Sme-rodina) rozhodol vyhlásiť odsunutie hlasovania o 30 minút, došlo k tomu v reakcii na požiadavku predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šipoša. Dôvodom malo byť vytvorenie priestoru na rokovanie poslaneckých klubov.

Nechávajú nás čakať: Chcú si nazbierať viac času aj hlasov

Po neúspešnom hlasovaní o návrhu poslanca Juraja Šeligu (Za Ľudí) o odsunutí hlasovania o vyslovení nedôvery vláde na miesto posledného bodu parlamentnej schôdze sa o slovo opäť prihlásil Šipoš. Ten nechal parlament znova hlasovať, v tomto prípade malo ísť o odsunutie rozhodovania o budúcnosti vlády o 2 dni, teda do štvrtka. Hlasovanie bolo nakoniec úspešné. Vládnu koalíciu podržali Kuffovci a Tarabovci, s ktorými kátko pred hlasovaním rokoval Boris Kollár. Poslanci si teda na hlasovanie musia počkať do štvrtka 15. decembra.

Spávať v noci bez strachu, že vás prepadnú kukláči je na nezaplatenie

Kuffovci, Tarabovci a dokonca dnes už bývalý člen strany Sme Rodina Martin Borguľa nakoniec znova podržali Hegerovú vládu. Práve Borguľa ešte prednedávnom žiadal za svoj hlas pre podržanie vlády zosadenie šéfa rezortu vnútra Romana Mikulca (OĽaNO).

Na druhú stranu, Richard Sulík (SaS) sa nechal počuť, že jeho strana je po dnešnóm parlamentnom divadle schopná odsunúť svoje snahy o povalenie vlády na január. To však bude platiť len v prípade, že premiér Eduard Heger (OĽaNO) do štvrtka zosadí ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) z jeho ministerského kresla.

„Nemožno vylúčiť, že nejaké priechodné riešenie sa našlo, ale niektoré konkrétne detaily to chce ešte dopracovať. Avšak alternatívu, že by minister vnútra odstúpil na želanie poslanca, ktorému NAKA môže hocikedy zaklopať na dvere, pokladám za absolútne neprijateľnú. Ak by nedajbože minister vnútra na žiadosť poslanca Borguľu odstúpil, bol by to koniec demokracie na Slovensku a návrat do obdobia temna, keď bol na Slovensku zavraždený novinár,“ vyjadril sa k presunutiu hlasovania a jeho dôvodom politológ Radoslav Štefančík.

„Ďalší vývoj bude závisieť aj od Igora Matoviča. Jeho odchod by zrejme otvoril možnosti ďalším rokovaniam. Predsa len, už na neho netlačia len oponenti, ale aj jeho vlastní z poslaneckého klubu,“ tvrdí Štefančík. „Problém je v tom, že sa vládna koalícia rýchlo scvrkáva. Od Kollára i Matoviča utekajú poslanci na druhú stranu, cítia sa tam zrejme bezpečnejšie. Pokojne v noci spávať bez strachu, že vás v noci prepadnú kukláči, je na nezaplatenie."