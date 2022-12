Aký bude osud Hegerovej vlády? Poslanci Mierna, Klus i Valášek si myslia, že vláda nepadne

BRATISLAVA - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Anna Mierna (OĽANO) a nezaradený poslanec Martin Klus si myslia, že vláda na budúci týždeň nepadne. Nezaradený poslanec Miroslav Kollár to nevie predpovedať. Podľa nezaradeného Tomáša Valáška to vyzerá tak, že vláda prežije. Uviedli to v diskusnej relácii na televízii TA3 V politike.

Kollár považuje za nezodpovedné od SaS predložiť návrh na vyslovenie nedôvery vláde, ak nemá istú podporu 76 poslancov. Pred bránami parlamentu podľa neho ostalo pol milióna voličov, ktorých hlasy naposledy vo voľbách prepadli. Vyzýva preto na dohodu o predčasných voľbách na jeseň budúceho roka. "Pokiaľ nie je sformovaná ponuka normálnemu proeurópskemu demokratickému voličovi, ktorá zabezpečí, že prepadne čo najmenej hlasov, tak považujem voľby na jar za nezodpovedné a za návrat Roberta Fica," skonštatoval Kollár.

Klus má viacero otázok

Strana SaS sa podľa Klusa dostala do situácie, keď odvoláva vládu bez toho, aby sa presne vedelo, aký má byť ďalší postup. "Aký má byť osud Slovenska bezprostredne po utorku (13. 12.)? Máme dnes možnosť iného ako chaotického scenára, osobitne počas vianočných sviatkov, ak nemáme ústavný zákon o tom, že by sme si mohli skrátiť volebné obdobie?" pýta sa Klus.

Valášek v relácii poukázal na to, že čím dlhšie je súčasná koalícia pri moci, tým viac rastie Smer-SD spoločne s Republikou. "Čím dlhšie sú Matovič s Kollárom pri moci, tým je vyššia pravdepodobnosť, že to, čo ich nahradí, nebude nejaká rozumná demokratická vláda, ale bude vláda hnedočervená. Všetko dobré, čo táto vláda urobila, bude jedným šmahom ruky zmietnuté zo stola," povedal. Mierna súhlasí s Klusom, že predčasné voľby na Slovensku dopadli vždy katastrofálne. "Sme proti tomu, aby vôbec boli predčasné voľby, dostali sme silný mandát," podotkla poslankyňa. Apeluje na komunikáciu vnútri koalície aj hnutia OĽANO.

Najlepším spôsobom, ako dosiahnuť predčasné voľby na budúcu jeseň, je tým, že vláda bude cítiť tlak, že môže padnúť, a preto bude musieť rokovať, skonštatoval Valášek. Klus s tým nesúhlasí. "To je ako vystreliť do tmy a uvidíme, čo sme trafili. Nemyslím si, že ten utorok je dobrým dňom na to, aby sme vystrelili," uviedol Klus. Občiansko-demokratická platforma podľa Miernej zahlasuje za štátny rozpočet. Kollár zatiaľ za rozpočet v takejto podobe hlasovať nebude. Má sa ešte o ňom rozprávať s premiérom. Klus sa nazdáva, že je lepšie schváliť takýto rozpočet ako ísť do rozpočtového provizória. Valášek je tiež pripravený podporiť rozpočet, tento návrh však považuje za zlý a má k nemu výhrady.